中部中心／李文華 彰化報導

彰化社頭織襪芭樂觀光節登場了！為了讓更多人看見社頭，帶動觀光，鄉公所延續去年，擴大舉辦，並安排一系列活動，有連三天的精彩演唱會、杜鵑花大道，市集等，活動精彩又豐富！

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節，閃亮登場！

社頭鄉長蕭浚二：「總共有將近400多攤的織襪廠商，還有美食小吃，還有各項的農特產品，最重要的有我們的芭樂，讓民眾來品嘗以及購買，織襪的故鄉芭樂的產地，我們社頭好地方。」

廣告 廣告

彰化社頭織襪芭樂觀光節登場 鄉公所辦一系列活動吸引遊客

社頭織襪芭樂觀光節登場 公所辦系列活動吸引遊客（圖／民視新聞）

活動今年邁入第24週年，延續去年活動規模，盛大舉辦，還安排了一系列活動，有文創市集、燈會，公所也裝設稻草裝置藝術，規劃花海，為期3天的活動，更是請來不同卡司，輪番上陣，每天都有精彩演唱會！

社頭鄉長蕭浚二：「讓遊客了解我們了解我們社頭鄉，尤其晚上的一些燈會的景點，從火車站到果菜市場的會場，有大型的巴士來接送，所有的遊客，另外還有11台環鄉接泊車中型巴士，讓民眾能夠來深度的旅遊。」

彰化社頭織襪芭樂觀光節登場 鄉公所辦一系列活動吸引遊客

白天逛景點.晚上賞花燈 社頭鄉公所安排接駁車輕鬆暢遊（圖／民視新聞）

白天有景點可以逛，晚上還能欣賞長達1公里的彩繪花燈，公所也貼心安排交通，讓遊客們可以輕鬆暢遊社頭！

原文出處：彰化社頭織襪芭樂觀光節登場 鄉公所辦一系列活動吸引遊客

更多民視新聞報導

台南農產進軍歐洲! 黃偉哲到法國市場介紹優質鮮果

台南優質水果進軍歐洲! 黃偉哲率團赴荷蘭辦水果展售會

芭樂產量大減！每公斤飆94.9元 農會：12月中旬價格有望回穩

