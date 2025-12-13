社頭織襪芭樂觀光節 登場

王縣長邀請全國鄉親安排假期暢遊社頭，購買社頭優質芭樂及好襪。（記者方一成攝）

▲王縣長邀請全國鄉親安排假期暢遊社頭，購買社頭優質芭樂及好襪。（記者方一成攝）

「二○二五彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季」昨（十三）日上午於社頭果菜市場盛大開幕，十二日至十四日在活動現場有全國最大的織襪精品、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子、織足藏樂館促銷等好康活動，邀請全國鄉親安排假期暢遊社頭，購買社頭優質芭樂及好襪。

王縣長表示，社頭織襪芭樂觀光節活動已延續辦理二十四年，感謝當初創辦活動的前鄉長魏陳春惠，每年活動越來越熱鬧，也感謝中央鼎力支持。除了推廣織襪產業外，社頭也是盛產芭樂的產地，芭樂是擁有豐富營養的鮮果，送禮自用兩相宜，也成功外銷讓全世界都能品嘗到彰化芭樂的鮮甜滋味。

廣告 廣告

王縣長表示，為響應普發現金一萬元政策，「二○二五彰化GO購」消費抽獎活動特別延長到十二月三十一日，並訂於明年一月七日進行最後一次抽獎。只要在彰化縣內消費滿五百元，皆可上網登錄參加抽獎，請大家把握時間，把錢花在彰化抽大獎。另外，十二月二十日縣府將在彰化縣立體育場舉辦「二○二五彰化歲末演唱會」，邀請情歌王子李聖傑等多位卡司，歡迎大家共襄盛舉。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭有三多「芭樂多、襪子多、董事長多」，社頭織襪芭樂節今年邁入第二十四年，感謝前鄉長魏陳春惠當初創辦以及縣府大力支持，讓社頭織襪芭樂節越來越熱鬧，發展出屬於社頭地方特色。晚間啟動燈會使用社頭四千多盞的手繪彩燈與火車站的龍燈，照耀忠義路的杜鵑花大道，讓大家提前體驗明年的杜鵑花季氛圍。