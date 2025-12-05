社頭織襪芭樂觀光節12/12-14登場 歌手齊聚、造型燈籠展示、發票換好襪
〔記者顏宏駿／彰化報導〕一年一度的社頭織襪芭樂觀光節即將在本月12日至14日在社頭芭樂市場登場，為吸引更多遊客及買家上門，社頭公所把社頭鄉打造為打卡景點，規劃觀光花海、稻草創意裝置藝術區、造型燈籠展示區，另外邀請歌手蕭煌奇、張秀卿以及新生代樂團芒果醬、麋先生，希望透過觀光和演唱會持續活動熱度。
社頭公所今天在忠義路旁的稻田舉辦宣傳會，鄉長蕭浚二表示，今年擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動，在鄉內杜鵑花大道(忠義路)規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們；而在社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，一路綿延約1公里，社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，安排免費接駁車串聯活動會場及各景點，火車站前更可租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭。
每年都會湧入大批外地民眾前來買織襪，今年還有「用愛心兌好襪」活動，只要憑11、12月發票2張即可兌換社頭好襪一雙，在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，可再兌換一雙，限量好襪，送完為止。
更多自由時報報導
大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判
台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失
鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」
12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 99
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 600
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 59
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？
【論壇中心／綜合報導】前民眾黨主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，其妻子陳佩琪近日在臉書發文，不滿去年檢調兵分54路搜索54個地方，更稱柯文哲說「去賴清德家搜索一遍，絕對比我們精采許多」，最新一篇發文更稱「賴清德案底不少，搞不好也有清涼照、woman資料夾」。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中怒批陳佩琪「變本加厲」，「萬裡礦工那個已經捐出來的住宅，哪有你家精彩」，王瑞德表示，當時檢察官聲請勘驗USB中的「woman」資料夾，但是被法官駁回，讓他很好奇裡面究竟裝了什麼，為什麼台北市議員鍾小平還要因此而道歉，而陳佩琪與民眾黨從頭到尾卻都不敢提，民眾黨中央黨部的裝潢，是嘉義文人陳先生捐贈的三百萬。京華城、政治獻金等案，將於12月15日起進行連續2週的辯論程序，柯文哲日前聲請法庭全程直播，北院合議庭裁示，准於全案宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣示裁判的的錄音、錄影。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？ 更多民視新聞報導黃國昌稱「初選無特權」 媒體人批：清洗異己吃相難看麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇拚議員連任、助蘇巧慧選上市長 卓冠廷曝請辭發言人心聲民視影音 ・ 1 天前 ・ 14
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 1 天前 ・ 25
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
高雄鳥松姊弟戀殺妻! 疑談離婚情緒失控刺死妻
南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
醫師加班費免稅進入最後關鍵期》醫界既期待又擔心 年底前能否拍板？
在醫療人力持續緊縮、醫療現場瀕臨崩潰的壓力下，「醫師加班費免稅」政策再次被推上檯信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 14
美浣熊闖商店偷喝威士忌 醉倒洗手間地板「肇事」影像全都錄
美國維吉尼亞州一間酒類專賣店，感恩節假期期間遭一隻浣熊闖入，直搗放著威士忌的底層貨架。品味了瓊漿玉液的牠，被監視器捕捉到在店內東倒西歪地走來走去，甚至試圖踩著箱子往陳列櫃上爬。不速之客最後昏倒在店內的洗手間裡，整隻趴在馬桶旁邊；其他照片也顯示，店內的走道到處是碎裂的玻璃瓶，天花板也被破壞。傻眼的員工發現後，通知當地動物管制中心。浣熊被送往收容中心「醒酒」，休息幾小時恢復清醒後，確認沒有其他傷勢，雖然可能還帶點宿醉，但已平安回到大自然。Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959Yahoo奇摩（國際通） ・ 3 小時前 ・ 10
國1台中路段四車連環車禍 九傷一不治
國道1號南下171公里台中路段，今天（4日）凌晨發生4車連環車禍，為兩輛半聯結車與兩輛小客車的追撞事故，造成九人受傷，一名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。確切肇事原因，有待國道警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 6
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
155榴彈誤射民宅！陸軍實彈演訓失準釀驚魂
（記者許皓庭／彰化報導）陸軍昨（4）日於彰化縣溪州鄉進行155公厘榴彈實彈射擊訓練時，發生砲彈偏離預定彈道的情 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
不滿北院拒絕「法庭直播」只准「事後」播放 柯文哲提抗告
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案，將於11日起進行言詞辯論程序，而柯聲請個人部分全程直播，北院裁定拒絕「法庭直播」，但准予在本案裁判宣示或公告後5日內，將全部錄音錄影上網公開播放。對此，柯文哲不服，決定提出抗告。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
網稱非首次！ 打烊前遭女子大鬧 店家氣嘆生意難做
台南市 / 綜合報導 台南安平區一間蔬食店，3日打烊前10分鐘，來了一位女顧客，店家說只能外帶，但女子看完菜單後，突然開始胡言亂語，更要店家把錢吐出來，店長氣得說要報警，結果她馬上轉頭離開。影片曝光後，不少網友一眼認出，這名女子已經不是第一次騷擾店家，律師表示，這樣的行為已經影響店家聲譽，涉及誹謗罪，民事部分，還能向她提損害賠償。女子在店裡，突然對著櫃檯內員工大呼小叫，還一直要店家吐錢，眼前這是什麼情況，讓店家摸不著頭緒，不堪其擾下，只能叫警察，但一聽到這句話，女子馬上轉頭離開，目睹全程的用餐民眾當場傻眼。台南安平區這一間蔬食餐廳，今年5月開幕推出各種創意料理，深受消費者喜愛，結果3日這天，有女子進到店裡說要內用，但店家當時準備打烊，因此僅能外帶，結果她接過菜單看了一會時間，就開始一連串怪異舉動，甚至對店員出言不遜。畫面曝光後，引發熱烈討論外，還有人馬上認出，女子已經不是第一次像這樣在各店家上演失控戲碼，其他店家說：「點東西可是她就說我不要了，我們都不會理她，因為理她的話又更麻煩。」律師梁家瑜說：「影響聲譽所以涉犯到刑事上面的誹謗罪，最重可處一年以下的有期徒刑。」店家被這麼一鬧，不只得向當時受驚嚇的客人致歉，無奈感嘆現在生意真的難做，更希望顧客來消費能彼此尊重。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話