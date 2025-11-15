社頭農會農遊季 異國料理展示 滿滿人潮樂翻天

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】114年社頭農遊季今（15）日在社頭鄉農會廣場熱鬧登場，吸引大批民眾參與，現場除了頒獎給中部地區番石榴、蜂蜜、紅龍果得獎農友，還有親子DIY、食農闖關及芭樂冰淇淋等特色品嘗活動。

彰化縣社頭鄉農會今（15）日舉辦「114年社頭農遊季－中部地區番石榴評鑑暨產業推廣活動」，昨日完成的番石榴評鑑吸引中區縣市共99組「3章1Q」番石榴參賽，社頭鄉農會理事長蕭成洽、常務監事蕭文鏘及總幹事蕭良珍邀請縣長王惠美頒獎給得獎農友，現場氣氛熱烈。

廣告 廣告

王惠美表示，社頭鄉農會長期推廣地方農特產品，舉辦活動次次吸引大量民眾，且透過農業講習及評鑑競賽，不斷精進番石榴、桂圓及紅龍果等產品品質。彰化縣芭樂種植面積約1,374公頃，僅次於高雄、台南，其中溪州鄉為最大產地，社頭鄉排名第二。

社頭農遊季在社頭鄉農會廣場熱鬧展開，彰化縣長王惠美頒獎給得獎農友，還有親子DIY、食農闖關及芭樂冰淇淋等特色品嘗活動。（記者者陳雅芳攝）

今年受南部天然災害影響，芭樂收成率偏低，彰化芭樂成為市場主要供應來源。雖然產量提高影響了口感，但價格每台斤65至80元，較去年上漲2至3成，農民收益可觀。

活動中，99組來自中區縣市的「3章1Q」番石榴接受評審考驗，果實外觀整齊、甜度、風味與口感都是重點。台中區農業改良場副場長蕭政弘指出，今年豪雨與颱風頻繁，種植芭樂挑戰大，但參賽果品整體表現仍十分亮眼，品質穩定。

社頭農遊季在社頭鄉農會廣場熱鬧展開，彰化縣長王惠美頒獎給得獎農友，還有親子DIY、食農闖關及芭樂冰淇淋等特色品嘗活動。（記者者陳雅芳攝）

社頭鄉種植芭樂逾200公頃，以早期栽培聞名，今年更不負眾望，個人組及團體組冠軍雙雙由社頭農友奪得。個人組冠軍由蕭金發抱回，亞軍、季軍則由埔心鄉、永靖鄉及竹塘鄉農友瓜分。王惠美稱讚社頭鄉農會多年來用心推廣農特產品，舉辦活動次次吸引大量民眾，讓大家「吃得到、看得到、玩得到」。

農遊季活動中，農會安排以社頭農特產為元素的異國料理展示及走秀、食農教育闖關、親子DIY體驗，並提供芭樂、芭樂汁及特製芭樂冰淇淋等免費品嘗，讓民眾享受假日親子樂趣及農特產風味。