



社頭鄉第一座大型共融式親子公園，歷經三階段分期施作，最後一塊拼圖的芭樂造型遊具完工，社頭鄉公所於今31日上午於「社頭里樂公園」隆重舉行落成啟用典禮，活動現場邀集社頭鄉民代表會、社頭鄉農會、各村長及社區團體共襄盛舉，一起開啟「芭樂造型遊具」禮物盒，象徵送給社頭小朋友一份新的遊具禮物，並邀請YOYO家族－南瓜哥哥、草莓姐姐、哈利小丑演出與大家同樂，配合農曆春節將至，還有書法老師現場寫一字小春聯，陪伴大小朋友度過美好周末假期。

社頭鄉長蕭浚二表示，當初規劃「社頭里樂公園」的初衷，是為讓鄉內孩童不必特地跑到外鄉鎮，在家鄉就有個遊玩的去處，才有著手規劃建置社頭鄉第一座大型共融式親子公園的想法，該公園選定位於本鄉里仁村縣道141線道路旁，區位條件良好，具備成為重要公共休憩與觀光節點之潛力，整體設計融入社頭鄉代表性產業意象，包含織襪與芭樂等產業特色，強化公園識別度與記憶點。

社頭鄉第一座大型親子公園 社頭里樂公園落成啟用

蕭浚二指出，第一期遊具以紅色襪子主題設計高達2層樓的攀爬式遊具，其中包含多種攀爬設施以及各層不同高度的溜滑梯，以及親子盪鞦韆、涵洞等；第二期規劃設置戲水設施及公廁；目前第三期以芭樂為主題設計造型遊具也完工，並配合公園內景觀綠美化等，社頭里樂公園的整體遊憩設施規劃終於齊全到位，也要特別感謝立法委員陳素月、交通部、內政部國土管理署、彰化縣政府，以及代表會主席陳慶福及每位代表在經費上的支持。

落成典禮當天活動安排小朋友喜愛的YOYO家族一起同樂及小丑魔術秀及一字春聯等活動，並讓小朋友親自體驗新的芭樂造型遊具，現場氣氛溫馨活絡，鄉長蕭浚二亦邀請遊客於過年期間，可攜家帶眷來到社頭里樂公園，以及社頭各景點走春，買襪子、吃芭樂、嘗小吃、賞花燈，度過美好的春節假期。





