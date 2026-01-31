社頭里樂公園完工 新春來走春！ 清水岩寺祈福、賞美麗茶花

中部中心 ／ 中部綜合報導

農曆春節腳步近了，彰化社頭鄉第一座大型共融式親子公園"社頭里樂公園"第三期落成完工，舉辦啟用典禮，希望家長帶著孩子前來遊玩，社頭鄉長說，有了大型公園鄉親不必再跑外縣市，農曆春節期間，遊客也能前往社頭的清水岩寺祈福，欣賞盛開的美麗茶花。









里樂公園第三期完工 社頭當地的孩子不用跑外縣市就能盡情在公園遊玩。（圖／翻攝畫面）





社頭里樂公園第三期完工落成，造型是"一座芭樂造型的遊具"家長帶著孩子來遊玩，里樂公園完工了，代表當地孩子，可以不用大老遠跑外縣市，在社頭鄉就有得玩。

社頭清水岩寺也有茶花展 歡迎民眾來祈福賞茶花。（圖／翻攝畫面）





鄉長說，除了大型的里樂公園完工落成外，新春期間來到社頭，也能到清水岩寺拜拜祈福，這段期間美麗的茶花盛開，也供遊客欣賞。白天玩社頭，晚上還能賞花燈，2026年社頭燈會早就蓄勢待發，主會場在社頭公有零售市場，新春走春，來彰化社頭，從早玩到晚。

