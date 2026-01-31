社頭首座大型共融親子公園啟用 芭樂造型遊具成新亮點

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】等了好久終於到齊！社頭鄉第一座大型共融式親子公園「社頭里樂公園」，隨著最後一項芭樂造型遊具完工，今（31）日上午正式啟用，不少親子一早就到場搶先體驗，新遊具一亮相，立刻成為孩子們的最愛。

社頭鄉第一座大型共融式親子公園「社頭里樂公園」，隨著芭樂造型遊具完工，吸引不少親子到場搶先體驗，為地方親子休憩再添新亮點。（記者陳雅芳攝）

社頭鄉第一座大型共融式親子公園「社頭里樂公園」，歷經三階段分期施作，隨著芭樂造型遊具完工，園區所有規劃設施全面到位。社頭鄉公所今（31）日上午9時舉辦落成啟用典禮，邀集鄉民代表會、鄉農會、各村長及社區團體共襄盛舉，現場以「開箱」芭樂造型遊具禮物盒的方式，象徵送給社頭孩子一份最實用、也最有在地特色的禮物。

一早園區就聚集不少親子家庭，小朋友迫不及待圍在遊具旁等待啟用時刻。典禮中安排YOYO家族南瓜哥哥、草莓姐姐以及哈利小丑帶來唱跳與互動演出，孩子們跟著音樂又唱又跳，笑聲此起彼落；配合農曆春節將近，現場也邀請書法老師揮毫書寫一字小春聯，家長帶著孩子排隊領取，為週末增添濃濃年味。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭里樂公園的規劃起點，其實很單純，就是希望孩子們能在家鄉就有一座安全、好玩、又適合全齡使用的公園，不必再特地跑到外地。公園選址在里仁村縣道141線旁，交通便利、腹地完整，也有條件發展成為鄉內重要的公共休憩空間與親子景點。

蕭浚二指出，公園整體設計融入社頭在地產業特色，讓遊具不只是玩樂設施，更成為認識家鄉的媒介。第一期工程以社頭知名織襪產業為發想，打造紅色襪子主題的兩層樓高攀爬式遊具，結合多元攀爬設施、不同高度的溜滑梯，還有親子盪鞦韆與涵洞，讓孩子能盡情放電。

第二期則增設戲水設施及公廁，補齊親子使用機能；第三期以芭樂為主題設計大型造型遊具，搭配園區景觀綠美化，讓整體空間更加完整、有特色。

啟用活動現場不少小朋友搶先體驗全新的芭樂造型遊具，有的爬上爬下、有的溜個不停，玩得滿頭大汗卻不願離開，現場笑聲不斷、氣氛溫馨熱絡。