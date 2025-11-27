祀典大天后宮30日舉辦「捐血公益活動」

祀典大天后宮將於十一月三十日舉辦「捐血公益活動」。（祀典大天后宮提供）

記者陳治交／台南報導

台南血庫鬧血荒！祀典大天后宮將於十一月三十日舉辦「捐血公益活動」，凡符合捐血資格並捐血二百五十cc贈送全聯禮券二百元，捐血五百cc贈送全聯禮券四百元，還可獲贈平安壽麵、旺爺加鹽沙士及虎爺存錢筒或媽祖神偶，歡迎大家挽袖捐血做公益。

祀典大天后宮主委張文輝表示，「捐血一袋、救人一命」，捐血是助人益己的善行，不但可以促進血液新陳代謝，有益自己的健康，更重要的是可以幫助傷病患者挽救生命。

捐血人的基本條件為年滿十七歲以上、六十五歲以下，男性體重五十公斤、女性四十五公斤以上，身體情況健康都可捐血，希望這次捐血活動，能夠幫助社會上急需用血者，也鼓勵未有捐血經驗的民眾一同響應，「捐血不嫌少、救人要趁早」。