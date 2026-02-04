《祈念之樹》日本上映口碑發酵 高橋文哉吐露上映前壓力

日本國寶級美男高橋文哉為動畫電影《祈念之樹》男主角直井玲斗配音。（羚邦提供）

東野圭吾原著、改編動畫電影《祈念之樹》上週末（1/30）於日本正式上映，上映後口碑迅速發酵，不少觀眾在社群平台分享觀影感想，直言情緒被深深觸動。為片中男主角直井玲斗配音的高橋文哉坦言，在作品上映前一度緊張到影響作息，「直到看到影評寫下『這是一部值得期待的作品』，才真正鬆了一口氣。」這句話也讓全體製作團隊感受到努力獲得回報的成就感。

高橋文哉回憶，導演曾提醒他：「唯有將真摯的情感完整傳遞給觀眾，電影的任務才算完成。」他形容直井玲斗是一名長期逃避自我、無法直視內心脆弱的人物，直到成為「祈念之樹」的守護者後，才逐步面對真實的自己。隨著觀眾與影評的正面回饋接連出現，高橋表示自己終於能確信，沒有辜負導演與作品所託付的期待。

導演伊藤志彥稱讚天海祐希與高橋文哉兩人的眼神交流，產生了強烈的情感連結。（羚邦提供）

為了讓角色間的情感交流更加細膩，導演在錄音期間罕見採取聲優面對面同步錄音的方式，雖然拉長製作時間，卻成功提升聲音表演的真實感。高橋文哉透露，能與天海祐希同場錄音讓他既緊張又期待；天海則笑說，高橋一開始如同角色般缺乏自信，但在對戲過程中逐漸展現明顯成長。導演伊藤志彥也指出，兩人在錄音時透過眼神與肢體交流建立起強烈情感連結，讓角色的迷惘與溫柔得以自然流露，效果超出預期。

動畫電影《祈念之樹》上周末在日本上映。（羚邦提供）

《祈念之樹》描述一名毫不起眼的年輕人直井玲斗，因與前公司發生嚴重糾紛而遭警方逮捕，原以為將面臨牢獄之災，卻被一名帶著神秘委託的律師保釋，條件是出獄後必須完全服從委託人的指示。玲斗隨後得知，委託人竟是已故母親的同父異母姊姊千舟阿姨，並被要求前往神社擔任管理者，守護被稱為「祈念之樹」的巨大神木。隨著懷抱秘密的人們前來祈願、探尋傳說，玲斗也逐步揭開家族過去與祈念之樹之間錯綜複雜的關聯。

