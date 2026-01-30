祈求治安平順 彭正中走訪地方信仰中心

《圖說》板橋分局長彭正中於慈惠宮參拜，誠心祝禱治安穩定、民眾生活平安順遂。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新任板橋警分局長彭正中甫履新，即積極走入轄區、深入地方，為展現守護治安、貼近民意之決心，近日率同分局幹部，前往板橋地區重要信仰中心慈惠宮及接雲寺參香祈福，虔誠向神明祈求庇佑轄區治安平穩、交通順暢，並祝福市民安居樂業。也藉此機會與地方仕紳寒暄交流，傾聽地方心聲，期盼透過警民合作，共同營造安全宜居的生活環境。

彭正中表示，未來將秉持「治安優先、交通為本、服務到位」之理念，結合科技警政與社區警政力量，持續強化犯罪預防、詐騙防制及交通安全作為，務求讓市民感受到警方的用心與效率，打造安全、安心的生活環境。

他強調，宗教信仰在地方社會中扮演穩定人心的重要角色，警方除依法行政、積極打擊犯罪外，也將持續結合地方資源，深化警民互信，共同守護轄區治安。警方將持續與地方宮廟、社區團體保持密切聯繫，凝聚民間力量，共同守護市民生命與財產安全，讓板橋成為治安平穩、幸福宜居的城市。

彭正中分別前往慈惠宮以及北門福德宮，向主祀神明參拜，誠心祝禱治安穩定、民眾生活平安順遂。也前往板橋歷史悠久、香火鼎盛的接雲寺參拜。

慈惠宮賴春穆主委及廟方管理人員對彭分局長到訪表達熱烈歡迎，並肯定板橋分局長期以來在治安維護、交通疏導及社區服務上的用心與付出。