祈福禮物超狂！宮廟點燈就送限量「加持翡翠福牌」

記者廖宜德、吳西娟、沈明志／雲林報導

年關將近，年節點燈祈福，不少宮廟在受理登記時，會同步放送點燈禮，例如附送平安符、農民曆，或者點文昌燈送文昌筆，有斗六宮廟更狂，點燈就送上造型威風的限量「翡翠福牌」。

年關將至，許多人會去廟裡點燈祈福。

一塊敲過一塊，發出清脆聲響，道長循傳統儀軌，為翡翠逐一加持。

仔細看，翡翠牌面上都出現這個「福」字，眼前至少五大盤，裝盛的都是翡翠福牌，體積大、外型威風，不過這只是一部分，雲林斗六的宮廟在歲末年終登記點燈之際，民眾看準廟方放送福牌，決定前來卡位。

雲林有宮廟，只要點燈就送限量翡翠福牌。

點燈信眾：「因為知道有限量，所以我們專程過來，趕快來點燈。」

震天府副主委楊勝權：「王爺指示說，只要來點燈他即送，因為我們去年只有點光明燈有送。」

點一盞光明燈可帶走一面翡翠福牌，限量3888枚。不過要提到點燈禮，還有雲林西螺的宮廟。

西螺福興宮企劃陳韋誠：「有的已經點了5到6年以上，甚至更久，非常得靈驗，所以他們都會來續點。」

宮廟一年一度受理點光明燈作業，從過去的一手交錢，一手登記，到現在各地公廟出現各種點燈禮，例如點光明燈送上小桌燈、要開智慧，點文昌燈附贈文昌筆，或者點亮觀音燈，結緣的是琉璃吊飾；點燈還不忘安太歲，常見的就是放送農民曆或是麵線。

現代廟宇點燈，通常都會有禮品。

點燈信眾：「媽祖有在保佑，讓我愈來愈順利，這幾年都很順利，一直都讓我們身體也很健康，都沒什麼問題。」

點燈信眾：「保佑平安啊，然後就是希望生意興隆這樣子。」

信眾點燈祈福，當今憑藉純粹信仰信念還不夠，宮廟端出點燈禮的趨勢交換信眾的意願，把一年份的祈福大事正式交給廟方。

