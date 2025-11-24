祈福轉運都是假 警提醒銀髮族宗教加投資最夯詐騙組合

cnews204251124a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局文正派出所副所長林友智、警員吳良政等人，日前下午1時在轄內五權路郵局，執行守望勤務。突然有行員通報，1名老翁提領現金有異，立即前往關心。第二警分局表示，老翁原先堅稱自己不會被騙，但在員警耐心詢問既關心後，才鬆口表示，領錢是為了要投資靈骨塔，藉由轉手賣出獲利。因為作業程序，需要先給對方1筆19萬元的手續費。員警研判，這就是常見的詐騙手法之一，當場查詢網路上案例勸說，成功保住了老翁的養老金。

第二警分局表示，近期詐團為了矇騙金融機構的防詐機制，竟教導被害人，以「出國旅遊團費」作為提款或匯款理由，避開行員詢問。然而背後真正目的，卻是引導被害人投入靈骨塔，俗稱「活人棺」的生基位投資，企圖詐騙高額費用。

警方也舉例，1名86歲陳姓老翁，日前下午1時許，到台中市北區五權路郵局，準備提領新台幣10萬元，聲稱是作為越南旅遊的團費。由於金額並非小數，行員請老翁提供越南旅遊團的相關資料，但老翁竟無法拿出任何文件，說話也支吾其詞。正巧遇一旁員警正在執行「全民+1，政府相挺」普發現金，協助各地發放領取作業安全維護期前整備工作，員警於是上前了解並關心，也及時攔阻了這一場詐騙。

第二警分局長鍾承志呼籲，勿相信來路不明的電話及訊息，任何可以簡單獲利的投資，都應謹慎求證。只要是透過電話或訊息，要求關於錢的操作或是點擊連結，都可先向165專線或警察機關求證，防止辛苦打拼來的錢，流入了不法份子的口袋裡。

