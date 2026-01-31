祈福迎賓 桃源櫻花季登場

高雄市桃源區年度春季盛事「桃源櫻花季」拉開序幕。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄市桃源區年度春季盛事「桃源櫻花季」拉開序幕，展開為期一個月的花季，桃源區公所結合自然景觀、原民文化與音樂饗宴，打造南台灣最浪漫的原鄉賞櫻派對，一月卅一日舉行「祈福迎賓、盛開儀式～櫻花啟幕．浪漫桃源」儀式，透過傳統的部落祈福為遊客獻上新春祝福。

高雄市桃源區公所表示，桃源櫻花季浪漫登場，以「祈福、健走、音樂會」接力登場，現場安排傳統原民歌謠展演，遊客在粉色花海中感受布農族文化底蘊，開幕同日「桃醉櫻花．源氣健走活動」，民眾漫步於雲霧繚繞的櫻花林間，加碼送出二百元「原味市集」消費券，鼓勵民眾支持在地特色美食及咖啡、山茶、愛玉等農特產品。

二月一日星期日中午十二時起，寶山櫻花公園將化身為自然音樂廳，邀請多組表演團體，包含知名原住民藝人、實力派樂團及歌手輪番上陣，在櫻花瓣隨風飄落的浪漫午後帶來一場聽覺盛宴。

主辦單位同步辦理「桃源現櫻姿」攝影比賽，廣邀攝影愛好者深入桃源寶山，記錄花季的動人時刻，冠軍可獲獎金一萬元。活動期間，園區內設置「原味市集」，有嚴選在地特產、原民風味料理等豐富攤位。