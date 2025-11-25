祈錦鈅宣布斷2年婚！「撐著破爛身心靈」注定孤軍奮戰

祈錦鈅和A先生離異。（紅心字會提供／池宗玲台北傳真）

女星祈錦鈅2023年與圈外人A先生交往不到半年即閃婚，並砸近百萬積蓄遠赴加拿大產女。豈料，今（25日）祈錦鈅官宣離婚，震撼外界。

祈錦鈅25日上午透過社群證實婚變，「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我，沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口」，而這是祈錦鈅產下女兒1個月後的狀態。

轉眼間結婚過了2年，祈錦鈅感嘆：「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。」至於離婚後的規劃，祈錦鈅直言「小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰」，她和前夫會以家人為優先，不讓家人在「不健康的關係裡被迫長大」，但終究是兩個家庭。談及現況，祈錦鈅說自己很好，要大家不要多擔心。

根據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅證實去年10月簽字離婚，願讓彼此自由，各自展開新生活。在離婚前1個月，她曾和前夫被媒體直擊，深夜在台北街頭依偎，互動親密，並和友人一同前往夜店續攤，感情看似沒問題，不料卻在1個月後簽字離婚，正式切斷2年夫妻情。

其實祈錦鈅婚變有跡可循，過去她曾公開飆罵老公的女性友人挑撥感情，連老公都一起痛斥：「要離開隨時請便，都成年人了，階段性任務沒什麼，各自安好也很好」。加上祈錦鈅曾在節目《單身行不行》爆料老公的個性木訥、經濟狀況吃緊，讓她婚後冒出「當單親媽可能比較快樂」的想法。

被問到當時閃婚的主因？祈錦鈅說發現懷孕後有跟男方討論，因對方的父親剛過世，兩人草草完成登記，沒鑽戒也沒求婚儀式，形同裸婚。她也後悔婚前時沒有看清楚，婚後才發現男方的生活習慣差、常亂丟東西又不洗碗，讓她得像媽媽一樣收拾善後。

