祈錦鈅才宣布離婚 ！黏貼小8歲鮮肉全被拍 新歡遭爆《原子少年》男星
有「G奶周子瑜」稱號的30歲藝人祈錦鈅，前年和圈外男友交往不到半年就閃婚，想不到，11月25日一早祈錦鈅突然在社群接連發文自曝婚變，寫下「我們的人生終將沒有彼此」。《CTWANT》 時報周刊今天報導，今年9月拍到祈錦鈅與一名男子深夜黏TT，兩人從北市一家餐酒館離開後，一路上十指緊扣，男方深情吻了祈錦鈅的秀髮，而該名男子是小她8歲、曾參加《原子少年》的陳任佑。對於傳出新戀情，祈錦鈅目前尚未回應。
祈錦鈅前（2023）年和圈外男友交往不到半年就閃婚，同年11月在加拿大平安產下女兒。今（2025）年5月傳出婚變，祈錦鈅當時駁斥相關傳聞，僅說「先成家再立業，現在立業比較重要」，還表示夫妻關係不是靠法律扶持，而是真心維持。
今（2025）年11月25四一早祈錦鈅就在社群接連發文自曝婚變，當天上午先是在IG限動直言「做決定的時候不用再猶豫，不用自作多情也不用自我感動。對於對自己沒有付出的人，到底要怎麼一而再再而三的催眠？」還有感而發寫下「所以是時候好好告別了，我們的人生終將沒有彼此，不遺憾，是命中註定。」
不久後，祈錦鈅二度發文，坦言「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人」，同時向身邊幫助過她的朋友表達感謝。也強調，現在的她很好，請大家不用擔心，
