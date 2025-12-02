祈錦鈅才證實離婚一年 大街上與他牽手吻髮黏TT
〔記者王靖惟／台北報導〕國民女友祈錦鈅日前才在社群洩口風與圈外老公疑似婚變，隨後證實已經簽字離婚1年，並說明「和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處。」，近日卻傳出被媒體拍到在大街上與一名男子十指緊扣，親密吻髮，而該名男子是小祈錦鈅8歲、曾經參加《原子少年》的陳任佑。
今年5月祈錦鈅爆發婚變時，還出席活動說明「謝謝大家關心，我覺得我們的關係不是靠法律維持，是靠真心維持。」駁斥婚變並直言相當錯愕，沒想到半年後祈錦鈅卻推翻先前說法，證實與前夫簽字離婚已一年，並且在臉書上抒發心境「注定一個人孤軍奮戰」、「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭」。
根據《CTWANT》直擊指出，今年9月拍到祈錦鈅與一男子在街上親密行走，該男子與前夫長相相似卻並非前夫，而是小祈錦鈅8歲、曾經參加《原子少年》的陳任佑，當時，陳任佑戴著棒球帽跟墨鏡，陪伴祈錦鈅與友人小酌聊天，離開的路途中，與祈錦鈅緊牽彼此雙手、親暱依偎，並肩同行裝似親密，陳任佑還幫祈錦鈅一路提包包，並在街上親起了祈錦鈅的頭髮。
而就在今年9月，藝人阿沁號召超過百位藝人共同參與錄製〈城市聖誕星 City Christmas Star〉，當時祈錦鈅與陳任佑都是記者會嘉賓，兩人看似毫無交集，但活動結束卻一起離開，令人疑惑或許當時兩人已發展關係。
