祈錦鈅爆戀上小8歲原子少年！親自發聲「揭兩人真實關係」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

今年30歲的女星祈錦鈅於2023年閃婚圈外男友先生，婚後育有一女，而日前她發文提到與A先生在去年10月正式離婚，目前是單身。但近來傳出祈錦鈅有新的交往對象，深夜與神秘男子「黏TT」，男方身分也跟著曝光，竟是小她8歲、曾經參加過選秀節目《原子少年》的陳任佑。對此，《FTNN新聞網》求證祈錦鈅，她也做出回應了。

祈錦鈅回應疑似爆出新戀情。（圖／翻攝祈錦鈅IG）

對於疑似戀情曝光，祈錦鈅澄清，身邊一直都有很多好朋友，大家喜歡玩在一起，陳任佑剛好是在因緣際會下認識，「我剛認識他的時候其實是在寫歌的時候，他因為一直苦受冤屈打擊精神上沒有辦法走出來已經骨瘦如柴，現在都瘦脫相不成人形，但還是保持著健身跟寫歌的習慣，讓我們大家很心疼。」

廣告 廣告

祈錦鈅透露，兩人聊了各自的境遇，恰巧都是被陷害，所以惺惺相惜，那天會被拍到「親密互動」，其實飯局上都是很好的朋友，剛好自己喝多了又穿著高跟鞋，「他很貼心主動幫我拿包包借我扶著。」談到男方得知傳出緋聞有說什麼嗎，她笑說對方認為與事實相差甚遠，也不願再多做回應。

更多FTNN新聞網報導

祈錦鈅認離婚後「街頭放閃小8歲原子少年」！路上黏TT 親密互動全被直擊

「國民女神」祈錦鈅認婚變！清晨發文洩心聲：身心靈破破爛爛

被爆離婚怒喊「荒謬至極」！孫正華亮出「一家四口合照」甜靠少東尪

