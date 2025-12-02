祈錦鈅甩失婚陰霾！街頭甜牽小8歲《原子》男星 「新歡身分起底」竟曾捲射後不理逼墮胎

祈錦鈅離婚後，被爆出新歡是小8歲且曾經參加《原子少年》的陳任佑。 （翻攝自祈錦鈅臉書、Boys Planet））

有「國民女神」「G奶子瑜」封號的祈錦鈅，外型亮麗、身材姣好，累積大票粉絲追捧，當年閃婚產下1女，不過看似幸福的婚姻觸礁，2年婚告吹，如今傳出新歡是小8歲且曾經參加《原子少年》的陳任佑。

現年30歲的祈錦鈅，上月25日證實已簽字離婚，並表示「我沒有條件很差」，果真行情不錯，就被拍到新歡甜密逛街，如今該男子身分也被起底，是小她8歲、曾參加《原子少年》的「駱駝」陳任佑。

值得一提是，陳任佑也曾是韓國選秀節目《BOYS PLANET》台灣練習生，當時還遭人爆料「多次射後不理」聊天紀錄，以及逼女孩無奈只能墮胎，，不過當時陳任佑緊急發出律師函，發表聲明捍衛清白。

據《CTWANT》報導，祈錦鈅9月被直擊現身台北市大安區某餐酒館演出，全程由小8歲的陳任佑陪伴，直到隔日凌晨2點半2人才離開，一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，絲毫不避人耳目。針對是否穩交《原子少年》前成員，祈錦鈅還未回應。

事實上，祈錦鈅2023年閃婚圈外男友、並於同年產下女兒，但看似幸福美滿的婚姻，今年5月被本刊獨家爆婚變，但事後否認，並表示「我們夫妻的關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，未料，上月25日卻突自爆已離婚簽字，並接連在Instagram限時動態發文，也無奈表示，「決定離婚的原因，當初發生很多事情，都在相處期間有各自委屈，但都放大彼此，也都不願意溝通，他應該會有更適合他的人，我也不願意委屈，我沒有條件很差」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

