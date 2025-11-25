祈錦鈅突拋離婚震撼彈！發文自曝婚變嘆「注定孤軍奮戰」

祈錦鈅25日在社群發文坦承婚變。翻攝自祈錦鈅臉書



藝人祈錦鈅前年和圈外男友交往不到半年就閃婚，不過今年5月傳出婚變，祈錦鈅當時駁斥相關傳聞，僅說「先成家再立業，現在立業比較重要」，還表示夫妻關係不是靠法律扶持，而是真心維持。想不到今日（11/25）一早祈錦鈅就在社群接連發文自曝婚變，還寫下「我們的人生終將沒有彼此」，婚變傳言再度甚囂塵上。

祈錦鈅（右）與圈外男友交往不到半年就迅速閃婚，如今祈錦鈅發文證實婚變。紅心字會提供

先前就曾傳出婚變傳聞的祈錦鈅，今日上午先是在IG限動直言「做決定的時候不用再猶豫，不用自作多情也不用自我感動。對於對自己沒有付出的人，到底要怎麼一而再再而三的催眠？」還有感而發寫下「所以是時候好好告別了，我們的人生終將沒有彼此，不遺憾，是命中註定。」

不久後，祈錦鈅又二度發文，坦言「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人」，同時向身邊幫助過她的朋友表達感謝。

祈錦鈅以網路紅人出道，因臉蛋酷似周子瑜，加上豐滿好身材，被網友封為「G奶子瑜」。翻攝自祈錦鈅臉書

祈錦鈅也強調，現在的她很好，請大家不用擔心，「真的擔心就多發工作給我，小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰，2個大人的任何命運本身不是傷害，小孩真正受傷的是『在不健康的關係裡被迫長大』。」祈錦鈅表示，「小孩優先」這點是無庸置疑的，但也表示「我們會是好的父母，但終究是2個家庭。」

