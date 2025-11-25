祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

祈錦鈅宣布結束2年婚姻。（圖／趙文彬攝）

30歲女星祈錦鈅今（25）日親口證實，與圈外丈夫「阿翰」的兩年婚姻已劃下句點。她在社群網站發表長文，透露自己從孩子出生一個月起就陷入無人支持的處境，這段婚姻讓她身心俱疲，「沒有求救，也沒拿任何人什麼，我確定我沒有欠他」。

祈錦鈅在貼文中寫下：「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我。」並強調對方沒有挽留她，「不是因為我的堅持，而是因為不在意，感情本來就沒有基礎」。

她透露，孩子出生後，她獨自面對「破破爛爛的身心靈」整整一年，不曾對外求援，也沒有從對方那裡獲得資助，靠著自己的力量一肩扛起一切。「也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子。」

祈錦鈅證實已簽字離婚。（圖／翻攝IG／maxinechiii）

據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅證實已簽字離婚。她表示，這段婚姻中她從未向對方索取任何金錢，而對方也未曾主動關心過她，「我付出的絕對不比他少，我沒有對不起任何人。」

對於這段婚姻，她選擇以理性與尊重作結，並強調未來將以孩子與家庭為優先考量，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」她也表示，不希望孩子在不健康的關係中成長，因此選擇及時止損，為彼此留有餘地。

談到離婚的契機，她直言：「覺得該把他的自由還給他，也想說給自己一個停損點，這件事情已經差不多了，這一年來我沒有跟他拿任何錢。」祈錦鈅指出，對方早已對她冷淡，不再關心她的生活，而她也不願自作多情。「我不是條件差的人，我不該委屈自己。」

她強調，不想再讓對方因為對她家人的情感負擔，而繼續勉強維持婚姻，「應該要切開了」。如今兩人已無感情基礎，各自發展也成為必然選擇。她表示支持對方展開新戀情，也坦言自己未來也會重新開始。

