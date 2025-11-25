祈錦鈅苦撐一年認婚變 鬆口「終將沒有彼此」

祈錦鈅25日清晨連發貼文透露出婚變消息。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）





有「國民女神」稱號的祈錦鈅25日清晨在社群連續發文，直言「是時候好好告別了，我們的人生終將沒有彼此」，過去的婚變傳言因此正式畫下句點，並希望讓彼此回到各自生活。

回顧兩人關係，祈錦鈅在2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，同年懷孕並生下小孩。但今年5月她遭爆婚姻亮紅燈，當時她曾表示「夫妻關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，否認婚變。

她在最新的Instagram限時動態中提到，劃清界線是必要的事，「做決定的時候不用再猶豫」，也提到「對沒有付出的人，還要催眠到什麼時候」。她坦言在婚姻裡感受不到感情基礎與行動，因此選擇停損，認為分開並非遺憾，而是命中註定。

她在Instagram限時動態中以「是時候好好告別了」等字句證實婚變消息。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅也吐露這一年來的壓力，表示自己「很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年」，沒有求救、沒有向對方索取任何東西，也沒對不起任何人，感謝朋友一路扶持。她強調目前狀態很好，還幽默喊話若大家擔心她「就多發工作給我」。

談到孩子，她表示女兒是她最優先的存在，認為真正會傷到小孩的不是父母分開，而是在不健康的關係中被迫長大。未來她與前夫將各自回到不同家庭，但仍會共同成為孩子的好父母，並把家人與育兒放在第一位。

祈錦鈅也在社群發文吐露近一年的情況。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

