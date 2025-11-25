祈錦鈅認了簽字離婚！鬆口斷開前夫原因：把自由還給他

祈錦鈅證實與A先生簽字離婚。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）





女星祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，今年5月被週刊爆料婚變，今（25）日她在社群平台寫下「我們的人生終將沒有彼此」，引來不少討論，對此，她稍早也向《EBC東森娛樂》證實已與A先生簽字離婚，並吐露婚變心聲。

談及婚變心情，祈錦鈅坦言，「過去那段時間的確是我人生比較辛苦的一年，主要是身心壓力比較大，加上需要一邊照顧孩子、一邊重新適應新的生活節奏，所以心力上比較吃重。」強調這件是屬於個人階段性調整，並沒有發生特別事件需要需要往外延伸或放大。

祈錦鈅也證實已與A先生完成離婚流程，「關於婚姻的部分，我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。」她提及兩人即便離婚也仍像家人般相處，「雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較我們彼此尊重對方的人生安排，因此不會再公開細談過程或細節，也希望小孩長大的快樂、在好的環境包含心靈環境。」

祈錦鈅強調現在仍積極投入各項事業。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅透露，「財務與生活相關的安排也都在離婚時妥善處理了，其實一開始也沒有過多牽扯，但也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力，生活一直積極投入各項事業。」至於選擇公開的原因，她則表示：「我覺得可能該把完全的自由還給他，如果他有心我們應該也會有很友好的親人關係，畢竟所有關係都需要經營和維護。」

祈錦鈅強調，戀情部分，她與前夫目前都還年輕，「所有人都該值得幸福，我也想好好對待自己」，而她現在想完全將重心放在生活、事業及孩子未來的成長家務事上，「清官難斷家務事，所以牽扯到他的家庭我也不想多談，只希望未來我也能有更好的發展」。



