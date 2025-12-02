祈錦鈅認離婚後「街頭放閃小8歲原子少年」！路上黏TT 親密互動全被直擊

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

今年30歲的女星祈錦鈅於2023年閃婚圈外男友先生，婚後育有一女，而日前她發文提到與A先生在去年10月正式離婚，目前是單身。但近來傳出祈錦鈅有新的交往對象，深夜與神秘男子「黏TT」，男方身分也跟著曝光，竟是小她8歲、曾經參加過選秀節目《原子少年》的陳任佑。

祈錦鈅爆出新戀情。（圖／資料照）

據《CTWANT》報導，祈錦鈅日前現身台北市大安區某餐酒館表演，而陳任佑則是低調的戴著帽子、墨鏡在一旁愛相隨，表演結束後，兩人還留在餐酒館與朋友小酌、聊天，直到隔天的清晨2點半才準備離開，而一路上兩人牽著手、親密依偎，男方更是一路幫女方提包包，走著走著在大街上就忍不住親起了女方的頭髮，甜蜜指數破表，身旁友人則是非常淡定，似乎已經看習慣了他們的放閃舉動。

事實上，祈錦鈅、陳任佑的曖昧關係有跡可循，9月時阿沁號召超過百名藝人錄製新歌，還舉辦記者會，當時兩人都有出席活動，且還都是睡眼惺忪的樣子，就連活動結束後都一起離開。《FTNN新聞網》傳訊息求證祈錦鈅是否有新戀情，在截稿前未取得回應。

