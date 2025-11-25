祈錦鈅認離婚1年！ 坦言獨撐育兒：注定一人孤軍奮戰

網紅祈錦鈅今（25）日在社群上證實，自己與圈外前夫已離婚一年。她透露，自孩子出生滿月起便獨自承受缺乏支持的處境，這段婚姻使她身心俱疲，也讓她深刻感受到「注定要一個人孤軍奮戰」。雖已離婚，但她強調未來將以孩子「小隻」為優先考量，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭」。

祈錦鈅表示，「我來的時候什麼都沒拿，所以走的時候也不該被攔，沒人攔我並不是因為我要求，只是沒有感情基礎、不被重視，沒有行動當然沒有藉口。」

她回憶，孩子出生後的第一個月，她便陷入孤立無援的狀態，這樣的情況一路持續兩年。她說，「我真的很努力，用破破爛爛的身心靈撐了一整年，沒有求救、也沒有向任何人索取什麼，也沒有對不起任何人。」但她也特別感謝一路以來伸出援手的朋友，「我會記得一輩子。」並表示目前狀態良好，笑稱，「大家不用擔心，真的擔心就多發點工作給我。」

談及母職與未來，她坦言，「小隻是註定來到我身邊，我也注定一個人孤軍奮戰。」兩個大人的選擇本身不是傷害，真正受傷的是在不健康的關係裡被迫長大的孩子。

文末她強調，小隻永遠是第一順位，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」

責任編輯／蔡尚晉

