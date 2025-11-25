祈錦鈅證實已離婚！認了「撐著破爛身心靈一整年」：我們終究是兩個家庭

30歲網紅兼歌手祈錦鈅2023年與圈外男友A先生閃婚，同年順利產下女兒，不料從今年5月開始數次爆出婚變。她當時全盤否認，僅表示「夫妻難免會有爭吵」，未料她今（25日）清晨突然發文，坦承其實已經恢復單身一年，證實離婚消息屬實。

祈錦鈅先後寫下多段心聲，直言「劃分界線是件好事」，至少做決定的時候不用再猶豫。她感慨表示：「我們的人生終將沒有彼此，這不遺憾，是命中註定。」之後她進一步透露離婚時間，其實早在去年就已經分開：「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。」

廣告 廣告

祈錦鈅結婚僅約1年，便與前夫和平離婚。（圖片來源：IG maxinechiii）

祈錦鈅隱晦提及夫妻糾紛：「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我。沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口。」她認為，最傷害孩子的狀況就是「在不健康的關係裡被迫長大」，因此果斷選擇分開，今後仍會無條件以小孩為優先，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」

據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅證實兩人早在去年10月已簽字離婚，分開後沒有向前夫拿一毛錢，雙方互不相欠，也不干涉彼此未來的生活。至於離婚原因，她並未明確地解釋，僅坦言「各自都有委屈」，但當時兩方都不願意溝通，乾脆選擇放手，各自尋找更適合的伴侶。

祈錦鈅公開離婚消息後，不少網友湧入留言關心。她透露這段時間得到很多朋友幫助，現在狀態良好，笑說「真的擔心就多發工作給我」，未來她和前夫都還是會以孩子為重，盡全力合作讓女兒健康快樂長大。

延伸閱讀

女星宣布再婚「對象是前夫」！離婚2年仍住一起 認了放不下：我的心很誠實

黃子佼證實已和孟耿如離婚！求法官從輕量刑「要付扶養費」 鞠躬道歉：懂被害人的痛