祈錦鈅閃婚一年變離婚！被拍牽22歲鮮肉《原子》男星

（娛樂中心／綜合報導）女星祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，同年底在加拿大誕下一女。然而婚後不時傳出婚變，她近日首度在社群證實婚姻已畫下句點，引發外界關注。《時報周刊CTWANT》今年9月曾直擊她與一名年輕男子深夜牽手、親暱同行，外界一度誤認為是A先生，但經比對後已確定對方是曾參加《原子少年》的22歲陳任佑，而非前夫。

根據《CTWANT》報導，9月某日祈錦鈅在台北大安區餐酒館演出，陳任佑全程陪伴，演出結束後兩人與友人續攤聊天至凌晨。離場時兩人十指緊扣、互相依偎，陳任佑一路幫她提包包，還在街頭深情吻她頭髮，親密舉止毫不避人。報導指出，同行友人對兩人互動也顯得見怪不怪。

事實上，兩人關係早已有跡可循。今年9月阿沁號召百名藝人錄製〈城市聖誕星〉時，祈錦鈅與陳任佑皆出席同一場記者會，兩人看似無交集，卻一前一後抵達、一起離去；更巧合的是，陳任佑當天所戴帽款與深夜約會被拍到時為同一頂，顯示雙方互動不只一次。

祈錦鈅今年5月被媒體爆婚變時，仍對外否認，表示「關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，並稱夫妻因此更花時間相處。不過事隔不到半年，她在社群發布長文坦言已「一個人撐了一年」，語帶無奈形容自己「來的時候什麼都沒拿，走的時候也沒人挽留」，認為兩人的關係缺乏情感基礎，感謝曾幫助她的朋友，也強調「離開不健康的關係，反而能保護真正重要的人」。

她透露離婚後許多事情只能獨自承擔，並請外界不用為她擔心，「若真的擔心，就給我多一點工作。」文末也提及兩人雖結束婚姻，但仍會共同擔任好父母，只是成了「兩個家庭」。

至於她與陳任佑的真實關係為何，外界多有揣測。對此，媒體已向祈錦鈅求證，但截稿前尚未獲得回覆。

