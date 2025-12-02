祈錦鈅離婚後疑熱戀小8歲陳任佑！首度正面回應 認了兩人私下關係

記者鄭尹翔／台北報導

祈錦鈅傳出新戀情。（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

女星祈錦鈅因外型神似周子瑜，被網友封為「G奶子瑜」而備受關注。她上月25日才公開承認，與前夫早在去年10月已簽字離婚，不料近日又被爆，早在今年9月就與《原子少年》出身、年紀小8歲的陳任佑互動密切，甚至被拍到牽手，引發熱議。

祈錦鈅傳出新戀情。（圖／紅心字會提供）

對於外界揣測，祈錦鈅無奈表示，當天只是因為穿高跟鞋喝多了，陳任佑貼心幫忙拿包包、扶她防止摔倒，「真的只是好朋友。」至於兩人的關係是否更近一步？她語帶保留地說，目前仍在「觀察中」，最多只能算是惺惺相惜的工作夥伴。離婚一年，她坦言從婚姻中學到很多，也更清楚自己想要什麼。談起前夫，她透露兩人仍保持聯絡，互動依舊輕鬆，日前接下婚禮歌手工作，還被前夫打趣嗆聲：「新人竟然找失婚的歌手去唱喔！」讓她哭笑不得。

廣告 廣告

至於下一段感情，她直言身邊不乏追求者，但她目前專注工作，還沒有心動對象。對於陳任佑的緋聞，她再次強調兩人只是朋友，也不想隨著話題起舞。被問及男方的反應，她笑說對方認為與事實相差甚遠，也不願再多做回應。

更多三立新聞網報導

獨家／賴佩霞曾是秀場女神！懷念豬哥亮這件暖心事 重返歌壇開唱吐心境

周華健高雄開唱嘉賓找超大咖天后！懷念逝世摯友屠穎 全場合唱朋友惹淚

獨家／賴佩霞父親工作超神秘！一查發現與美國情報局有關 超狂工作曝光

獨家／賴佩霞再次參加總統大選？本人回應了 笑說：所有事情都剛剛好

