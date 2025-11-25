祈錦鈅離婚曝心聲！自認玻璃心 懷孕拖地曾想「滑倒會怎樣」

祈錦鈅和圈外老公離婚。（紅心字會提供／池宗玲台北傳真）

早期有「G級子瑜」封號的女星祈錦鈅，今年5月傳出婚變，起初矢口否認，沒想到今（25日）官宣去年10月簽字離婚，2年夫妻情告終。稍早，祈錦鈅向《中國時報》記者吐露離婚心聲，以及和前夫現階段的互動。

祈錦鈅向本報記者表示：「感情情關難斷家務事，我比較玻璃心，我需要情緒價值、需要關心，沒有得到關心，我自己安慰自己，可能不適合而已。」祈錦鈅說會走到離婚這步，雙方都沒有錯，是和平分開，依照法律程序完成離婚手續；但結婚2年之間，她就有長達1年的狀態是身心靈破破爛爛，「懷孕時拖地，有想我現在滑倒會怎樣。」然而，因尊重前夫的人生安排，祈錦鈅不會再公開細談離婚過程或細節，希望體面分開。

至於財務分配，祈錦鈅說：「都在離婚時妥善處理了，其實一開始也沒有過多牽扯，但也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力，生活一直積極投入各項事業。」

談及前夫，祈錦鈅說現在都像家人般相處，有保持聯繫、關係友好，雙方共同的目標為家人的健康成長，「昨天他還送我一條項鏈，但我覺得可能該把完全的自由還給他，所以公開（離婚），如果他有心我們應該也會有很友好的親人關係，畢竟所有關係都需要經營和維護。」

祈錦鈅坦言，現階段並沒有心思找新對象，完全想要把重心放在生活、事業、家人的成長教育上，所以不願多談對方的家庭，只希望自己能有更好的發展。

