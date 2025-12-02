祈錦鈅離婚爆出戀上小8歲鮮肉 甜蜜同框畫面流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕阿沁打造全新廣告單曲《TOYOTA冒險日記》，MV邀請眾多嘉賓一同參演，包含金志遙、祈錦鈅、心動女孩SVETA、華華、方方、唱跳歌手陳任佑共同出鏡。祈錦鈅也與緋聞男友陳任佑甜蜜同框。

這首歌由阿沁、夏娜以清亮溫柔的嗓音演繹，結合阿沁擅長的搖滾舞曲，旋律朗朗上口，卻同時帶來陪伴與守護的安心氛圍。MV由今年參與七項金鐘入圍的九日影業製作拍攝，導演Danny黃旭民表示，直接把汽車保修站的劇情與場景置入MV中，是一個趣味的創意。

廣告 廣告

祈錦鈅上月才證實已在去年10月簽字離婚，昨被爆出與小他8歲，曾參加《原子少年》、《BOYS PLANET》的鮮肉男星陳任佑傳緋聞。對此，祈錦鈅昨天受訪回應：「是很好的朋友」，她這次也與工作夥伴陳任佑一起演出MV。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）才離婚爆戀上小8歲鮮肉男星 祈錦鈅曬照親解關係

祈錦鈅才證實離婚一年 大街上與他牽手吻髮黏TT

濱崎步超帶種！強硬反擊「人在中國也不怕」網讚爆：福岡太妹牙起來

遭點名是高志綱小三！林倪安靠丁字褲單車照爆紅 自稱是金融業副總

