祈錦鈅離婚1年！街頭牽手小鮮肉 對方是《原子》陳任佑

有著「國民女友」稱號的女星祈錦鈅近日親口證實，與圈外丈夫的兩年婚姻已劃下句點。而她被《時報周刊CTWANT》直擊9月時與曾參加節目《原子少年》的22歲陳任佑在街頭互動親密，引發外界關注兩人關係。

祈錦鈅透露已經離婚一年。（圖／翻攝祈錦鈅Maxinechiii臉書）

根據《時報周刊CTWANT》報導，今年9月拍到祈錦鈅與一名男子深夜形影不離，經比對確認男子是小她8歲、出身《原子少年》的陳任佑。報導指稱，當晚祈錦鈅在台北市大安區某餐酒館演出，陳任佑戴著棒球帽與墨鏡全程在側。演出後兩人與友人續攤到隔日凌晨約2點半，離開時兩人牽手、依偎。

廣告 廣告

兩人先前也曾同台過，男星阿沁9月時號召百位藝人錄製公益單曲〈城市聖誕星 City Christmas Star〉並舉辦記者會，祈錦鈅與陳任佑皆到場。

祈錦鈅（前排左1）、陳任佑（前排右1）9月時曾出席同一場記者會。（ 圖／翻攝中華民國紅心字會 臉書）

30歲的祈錦鈅11月25日發文透露自己已離婚，表示從孩子出生1個月起就陷入無人支持的處境，這段婚姻讓她身心俱疲，「沒有求救，也沒拿任何人什麼，我確定我沒有欠他」。

祈錦鈅11月25日證實已簽字離婚。（圖／翻攝祈錦鈅IG）

祈錦鈅在貼文寫下：「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我。」並強調對方沒有挽留她，「不是因為我的堅持，而是因為不在意，感情本來就沒有基礎」。

延伸閱讀

中職/奪冠後連兩年戰績不理想 味全龍教練團傳大地震

黑豹旗/替冠軍戰開球！ 伍立辰笑稱「圓了兩個夢」

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人