祈願社會祥和 慈濟板橋靜思堂社區歲末祝福

《圖說》副市長劉和然、民政局長林耀長〈左五〉、社會局長李美珍〈右五〉等人，出席板橋靜思堂社區歲末祝福活動，現場人潮滿滿。〈民政局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市副市長劉和然今〈11〉日出席佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂「2025社區歲末祝福」活動，，祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。活動預計進行至明(12)日上午10：30，歡迎民眾到場感恩過去、祈願未來，讓愛與善念在新的一年持續流轉。

劉和然表示，慈濟基金會秉持「慈悲為懷、濟世救人」精神，長期投入國內外重大救災與社會關懷工作，不論是土耳其與敘利亞強震人道救援、疫情期間捐贈BNT疫苗及防疫物資、發放新芽獎學金扶助弱勢學子，以及與市府簽署合作備忘錄，深化防災、醫療、長照及公益人文推廣等合作，並多次與市府合作辦理防災急難救助演練，充分展現宗教團體安定社會的重要力量。

《圖說》祝福活動現場可領受福慧紅包。〈民政局提供〉

民政局長林耀長指出，慈濟基金會每年歲末祝福，廣邀各界不分宗教、信仰、種族一起祈福感恩，祈祝各地平安吉祥、帶動社會力行環保、守護大地清淨。慈濟板橋園區景觀青綠遼闊，除了舉辦浴佛、兒童親子班等活動，近年來也協助市府多場活動與演練規劃，皆獲廣大迴響。

《圖說》活動現場還可手作賀卡、剪紙等體驗，充滿濃濃年味。〈民政局提供〉

一連三天的慈濟板橋靜思堂社區歲末祝福活動，現場並可領受來自上人的福慧紅包，以及備有平安粥、祈福春聯、愛心市集、創意手作、音樂饗宴、舞獅同慶等年味活動，歡迎各界人士齊聚，共同祈福感恩，現場並可領受來自上人的福慧紅包，以及舞獅、發放春聯，手作賀卡、剪紙體驗等，充滿濃濃年味。