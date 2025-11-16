祈願黃明志平安！謝和弦提館長：沒有國界的商人

謝和弦16日於宏匯廣場舉辦唯一一場簽唱會。（馬槽音樂提供）

謝和弦以搖滾狂人新作〈夠愛〉強勢回歸，日前在台北、高雄連開兩場「謝和弦 R-chord 2203 扣人心弦演唱會」，好評不斷。趁勢推出全新版本〈夠愛〉後，16日於宏匯廣場舉辦唯一一場簽唱會，與歌迷近距離互動。

被主持人問到〈夠愛〉版權爭議是否影響心情，謝和弦坦言一切尊重法院判決，也透露與脩目前已沒有聯絡，但仍淡然笑說：「沒關係，我其他歌也都很紅！」

談到黃明志近期新聞，他感性表示，黃明志曾在自己人生最低潮時伸出援手，因此看見對方如今身陷風波，也祈願他能平安度過難關。

今日他特別清唱王子所屬男團 JMP 的〈那不是雪中紅〉。面對鬧得滿城風雨的「粿粿王子事件」，謝和弦直言范姜彥豐的演唱表現比王子更吸引他，還透露已透過經紀人正式提出合作邀請，但至今沒有收到回覆。他笑說這首歌有工具人、悲傷的氛圍，非常適合范姜彥豐，並在現場示範清唱一段。

至於館長近日遭前員工與特助直播指控，內容牽涉職場性騷擾、財務問題與私生活爭議，引發外界譁然。對此，謝和弦表示，自己過去很喜歡館長，但後來認為對方「比較像沒有國界的商人」，因此就不再關注。

