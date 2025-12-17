祈願「財富、平安、感情」 茶湯會攜手插畫家推出三款聯名神明杯

《圖說》茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感，推出聯名杯。（業者提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】歲末年終，空氣中滿溢對新年的期待與祝福，茶湯會以「財富、平安、感情」為祈願主題，結合民間信仰文化，邀請「1982小時候」旗下台灣本土插畫家「不知道同學」，透過繽紛色彩與插畫創作，重新詮釋大家熟悉的祝福意象，將財神爺、土地公、月老三位象徵好運的角色，轉化為親近、富有溫度的插畫形象。並在設計細節融入錢幣、金元寶、如意、虎爺、桃花等各種象徵好運的元素，以童趣且豐富的視覺，呈現傳統宮廟文化的嶄新樣貌。

茶湯會x不知道同學，推出「財神爺」、「土地公」、「月老」三款聯名神明杯，邀請大家喝好茶，以心誠則靈的「杯好運」儀式，迎接新年的祝福與期待。此外，同步開賣聯名限定「財運滿滿、桃花朵朵」茄芷袋，以及Q版好運壓克力擺飾盲盒等周邊商品，將滿載祝福的設計融入日常，祈願新的一年，各種好運都能時刻相伴。

多款冬季限定系列飲品，也在12月回歸開賣，包括草莓系列、燕麥系列等。其中草莓系列推出「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，分別選用四季春和翡翠綠茶為茶底，搭配鮮奶或奶茶，再加上草莓果粒醬，在草莓香氣中感受酸甜戀愛感。

燕麥系列則包括：「燕麥紅茶」、「燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥觀音」，以及「燕麥觀音拿鐵」，嚴選飽滿的金黃燕麥，加上帶有蔗香的醇厚紅茶、焙火香氣十足的鐵觀音，以及香純濃郁的新鮮牛奶，滋味豐富、口感紮實，同時富有咀嚼樂趣。

迎接即將到來聖誕節和新年，冬季限定的草莓和香柚系列飲品，同步推出節慶優惠，包括12/19~12/25「草莓系列」飲品購買任兩杯、第二杯75折；以及2026/1/1~1/4「香柚系列」飲品購買任兩杯，享組合價110元。