祕密三部曲之雙天至尊

明天之後是另一個明天，又有許許多多個其他的明天，天恩和阿鳳見面也不只在寶靈街。他昔日下午做三、四回搬運勞動不嫌累，如今卻最多只願意做兩趟，堅持四點半收工，因為趕去見她。

寶靈街旁邊曾是「威菲路軍營」的所在地，威菲路是英國占領香港之初的海峽殖民地總司令，也做過香港的署理總督，軍營後來改建為「九龍公園」，綠樹林蔭，阿鳳喜歡拉著天恩來這裡散步，走走停停，說說笑笑，到了日落時分，改到附近的大牌檔或「生記」吃飽肚子，然後她去夜校，他去武館，短短的兩三個鐘點是他們一天裡最愜意的時刻。

他們的步速都是不約而同地慢，彷彿捨不得太快把路走完。公園有遊樂區，孩童們玩滑梯、盪鞦韆，他們坐在長椅上遠望過去，阿鳳的眼裡滿是笑意。天恩問：「你好似好鍾意小朋友？」她含笑點頭。她跟他略略說過自己的過去，但沒提到兩次流產，她強迫自己不去想，但當看到孩子，所有記憶都會回來。有一回談起往事，天恩聽著聽著，忽然囁嚅著問她，萬一重遇失蹤多年的丈夫，她會做何反應。阿鳳怔一怔，方道：「立即捉住佢去辦離婚手續囉！」

天恩笑道：「不，這太便宜了他。先讓我打那個衰公一身，打到他跪在你面前叩頭道歉。」阿鳳噗哧笑了一聲，道：「咪住（意指慢著，等等）。說不定他已經發咗達，好多錢……」說到這裡頓住，覺得失言了。天恩也沉默下來，生了悶氣，暗想道：「發了達又怎樣？你就回去他身邊？是不是只要有錢，先前做過什麼都無所謂了？」阿鳳猜到他的心意，馬上打圓場道：「如果他有錢，我會先叫個衰公賠償損失，賠完錢，你才打。他不賠，你打到佢賠！」

阿鳳認真相信天恩會保護她，也確實見過他動手，有兩回。第一次在深水埗通州街，有個粗魯的男人迎面撞過來揩油，天恩執住他的衣領，抬手摑他兩記耳光。阿鳳嘴上勸他：「別這麼衝動！」心底卻是感動到恨不得把他牢牢抱進懷裡。

另有一次在青山道上，兩個阿飛（意指不良少年）出言調戲阿鳳，天恩挺身維護，跟他們打成一團，拳來腳往一陣，飛仔們落荒而逃，他臉上亦被抓了兩道傷痕。阿鳳連忙替他拭抹鮮血，手腕觸碰到臉頰，天恩不好意思地往後一縮，令她撲了個空，跌到他身上。天恩扶穩阿鳳，細聲道：「放心，我不會俾人欺負你。」她從沒想過他懂得甜言蜜語，而話語從他嘴裡說出來，是一派真誠。也許只是她願意從甜言蜜語裡聽出真誠。

定了定神，阿鳳感慨道：「但你不可能一輩子在我身邊啊。不如，你教我功夫，我叫你做師父？」

天恩卻反問道：「為什麼不可能？」

她愣一下，低下頭，心裡似被火燙了一下，但不痛，只感到熱和暖。然而她馬上想到，世上值得追問的事情，除了可不可能，也有好不好，還有夠不夠，而她對這些問題到目前為止都未想好答案。即使這一刻想好了，難保日後不會改變。所以她不答話，只笑道：「走，我們去食西餐。」

阿鳳感激天恩對她的好，自己卻有些時候忍不住對他無理取鬧，對他發脾氣，把在大檔受了的委屈情緒發洩到他頭上，挑剔他粗心大意，抱怨他不夠體貼。一旦自覺過分了，又倒過來像哄弟弟般對他呵護備至，哄他，也會對他柔聲撒嬌。她覺得在天恩面前可以任性，所 以舒服自在。而不管阿鳳是溫柔是嚴苛，天恩都認為理所當然。他猜想這應該就是愛情，只要有這麼一個人在身邊，便好了，便夠了。

兩人往來密切，阿秋看在眼裡，明白在心裡，忍不住問阿鳳：「你是認真的？」

阿鳳反問道：「怎麼了？你覺得我在玩遊戲？」

阿秋婉轉地提醒道：「天恩係個純真的年輕人，開場容易收場難，唔怕一萬，只怕萬一，小心以後搞出一鑊粥（意指爛攤子）。」

阿鳳聳肩笑道：「都什麼時代了，難道要『男女授受不親』？大家交朋友而已。朋友，不是女便是男，不是老便是少，沒必要避忌咁多。以後的事情，以後再說囉。」其實她並非完全沒有考慮過收場的問題。兩人相處下去，關係愈陷愈深，而世事難料，一旦感情有了變化，先不論誰對誰錯，天恩的反應的確不容易掌握。總不至於動粗吧？也難說，男人生氣了，什麼衝動的事情都做得出來，何況是習武的男人。

天恩是好的，但她有自知之明，她需要的好不止於一種，她向來不擅於控制自己的渴求。阿秋說的沒錯，最好想一想「萬一」。所以她找了機會對天恩暗示，人和人的緣分難以逆料，最重要的是學懂珍惜，好聚好散，別把緣分變成怨恨。天恩似懂非懂地點頭道：「是呀，是呀。」眼裡有無比的堅定，彷彿即使天塌了、地裂了，他和她都仍會在。

阿鳳不再多言，只能見步行步。

平日阿鳳在大檔跟其他男人調笑，他們的眼睛都在她身上貪婪掠奪，看得愈高興，打賞小費愈是豪爽，她收下鈔票，放進手袋裡，跟被天恩用拳腳保護一樣有安全感。但天恩不只給阿鳳安全，還讓她感受到確切的存在。

她喜歡他陪她吃飯，關心她，對她傾訴，這都讓她覺得溫馨。而且生命裡有一種叫做「習慣」的東西，相處了一段時間，散步聊天多了，坐在桌前談笑久了，他的聲音變得非常熟悉，只要有兩三天沒碰頭，阿鳳便感到日子過得不踏實。天恩把家裡過去兩年發生的事情都跟她說了，又帶領她去嘉頓山，告訴她這裡以前叫做喃嘸山。

兩人站在欄柱旁邊看日落，天恩忽然抬頭挺胸，模仿羅文的腔調，朗聲唱起電視劇《前程錦繡》的主題曲：「斜陽裡，氣魄更壯，斜陽落下，心中不必驚慌……」這首歌最近特別火熱，街頭巷尾的店鋪都在播放，歌聲傳到店外 ，似在激勵所有香港人，彷彿所有香港人都非常需要鼓勵。阿鳳跟隨他的調子哼了幾句，然後眼眶泛紅道：「恩仔，你要爭氣，你阿媽在天上看著，開心。」她知道天恩的母親也叫阿鳳，雖然這只是個極普通的名字，深水埗有成千上萬個阿鳳，但這個簡單的巧合令她覺得跟他有了一種說不上來的親，或者說，覺得可以跟他親。

在天恩面前，阿鳳不再拋眉弄眼，但偶爾仍會撒嬌，仍會調皮，甚至於出言撩撥，看著他從脖子到耳根瞬間漲紅，她有難以言喻的開心。