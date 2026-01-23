祕密會議說明還不夠 立院國防委員會26日再排「武器採購」公開報告

美國在台協會(AIT)處長谷立言日前出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會，公開支持台灣的國防建軍與特別預算。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕115年度中央政府總預算及1.25兆元的軍特別條例草案，至今都未能付委審查，引發朝野對立丶社會關切，美方包括國務院丶AIT台北辦事處長谷立言也都公開發言支持台灣的國防建軍與預算，立法院外交及國防委員會下週輪由國民黨立委馬文君擔任召委，委員會並已排定，要在26日(週一)邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算(公務、基金暨特別預算)編列結構之適切性」。

對於1.25兆元軍事特別條例草案以及將列入的軍事採購項目，國防部在本月19日下午曾發表可公開的資料內容指出，特別預算籌購品項包含M109A7自走砲60門、火砲精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛、海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。

無人載具及其反制系統方面，國防部擬採購反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M 1554架、ALTIUS-600ISR 478架，以及濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘，與各類無人機反制系統。

防空、反彈道及反裝甲飛彈方面，國防部規劃採購標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，以及各式防空飛彈系統與彈藥。AI輔助與C5ISR系統方面，國防部規劃採購人工智慧決策支援系統，與戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

針對強化作戰持續量能相關裝，國防部表示，因應戰時高消耗，擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等，以及機動阻絕器材，以提升戰場阻絕能力。

不過，民眾黨立委黃國昌本月19日在立法院外交及國防委員會機密會議中，卻將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，引發洩密疑雲。民進黨團23日提案，將其移送立院紀律委員會議處。

立法院外交及國防委員會下週輪由國民黨立委馬文君擔任召委，委員會並已排定，要在26日(週一)邀請國防部部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算(公務、基金暨特別預算)編列結構之適切性」，併請經濟部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會列席，並備質詢。

