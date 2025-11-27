祕魯再現「總統魔咒」！前總統畢斯卡拉因收賄千萬重判14年，監獄即將入住第4位國家元首

祕魯法院日前做出重大判決，以涉及收受鉅額賄賂貪汙、判處前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）14年有期徒刑，外加高額罰款、和為期9年的褫奪公權、不得擔任公職的懲罰。對於自己的刑期與指控，畢斯卡拉本人對外表示，他將對此判決結果提出上訴。

《路透》報導指出，曾在2018至2020年擔任祕魯總統的畢斯卡拉，當年就是因為前一任總統庫辛斯基（Pedro Kuczynski）捲入賄賂醜聞，遭國會彈劾下台出缺，才由他上台接替。而他本人上台後，也沒有躲過這個秘魯「總統魔咒」，與前一任總統面臨類似貪腐指控被彈劾下台。

畢斯卡拉在聽聞判決後，透過社群憤怒發文回應，在他看來、這個結果根本不是所謂正義，只不過是一次報復的手段，因為自己阻擋既得利益者的好處，「但他們不可能打倒我！」

判決書紀錄顯示，畢斯卡拉在2011至2014年，擔任南部莫克瓜省（Moquegua）省長期間，曾收受總價值超過60萬美元（約新台幣1882.7萬元）的賄賂款。作為利益交換，身為省長的他，將當地的大型建設項目合約，直接給予特定的建築廠商接手。

無論這位前總統要不要提上訴，畢斯卡拉如今成為、秘魯「正在服刑」的第4位前總統，這個趨勢再次凸顯出，秘魯國內政治體系，存在難以拔除的不穩定與腐敗因素，未來恐怕只會有更多前任元首，也可能面臨類似指控，甚至一起進入監獄作伴服刑。

因前任貪腐出缺接任、卻也因自己涉貪被彈劾下台的秘魯前總統畢斯卡拉，遭法院判刑14年。（美聯社）

生於首都利馬、畢業於秘魯國立工程大學的畢斯卡拉，現年62歲。畢斯卡拉來自一個小康家庭，父親曾是地方議員、母親則是小學教師。大學畢業後，從首都回到家鄉開啟從政道路，從莫克瓜省長到副總統，沒想到卻在2018年遇到大變局，總統遭彈劾辭職下台，剩餘任期必須由副手接替完成，讓畢斯卡拉能以提前一圓總統夢想。

打從2018年以來，這個南美國家接連更換6位總統，他們當中有些人、是因為被彈劾下台，有些人則因爆出貪腐醜聞而自請辭職。自始至終畢斯卡拉都堅決否認，過去有任何不當行為，在他看來、這一系列對他的彈劾和起訴，都是「出於政治動機」，是為了打壓他和所屬政黨。

秘魯總統畢斯卡拉9日遭國會彈劾，黯然下台（美聯社）

值得注意的是，即使畢斯卡拉本人入獄，但其家族的政治野心並未因此而終止。他是「祕魯優先黨」（Peru First party）的現任領導人，而畢斯卡拉的胞兄馬里奧（Mario Vizcarra），則被支持者們視為、2026年總統大選的潛在競爭者之一。

面對法院判決非常不滿的畢斯卡拉，在社群上發文抱怨，「他們將我免職、還禁止我擔任公職。他們之前還曾開除我的黨籍，如今又要把我關進監獄！有這麼害怕我、畢斯卡拉嗎？」

