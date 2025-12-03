祕魯總統參選人「滿臉是血」 遭開3槍彈孔照曝光

秘魯總統初選參選人貝朗德（Rafael Belaúnde Llosa）遭開槍，滿臉是血。（圖／翻攝自@CostaGino X）





秘魯「人民自由黨」總統初選參選人貝朗德（Rafael Belaúnde Llosa）日前在利馬南方海濱度假小鎮「藍山丘」（Cerro Azul）遭不明人士開槍射擊，所幸僅受輕傷。這起槍擊事件，是繼左派國會預選參選人伊帕納奎（Percy Ipanaqué）日前在皮烏拉遭槍手當街槍殺後，又一起發生在選舉期間的政治暴力案件。

根據France 24報導，遇襲的貝朗德是企業家，同時是前總統費爾南多．貝朗德．特里（Fernando Belaúnde Terry）的孫子，也是人民自由黨的總統參選人，事發時，他正駕車行經自己在藍山丘的一處房地產業務據點附近，突然遭不明人士朝車輛連續開火。

社群媒體上流傳的畫面顯示，貝朗德額頭與衣物上可見血跡，而車輛前擋風玻璃至少遭3發子彈擊穿。

秘魯總統初選參選人貝朗德（Rafael Belaúnde Llosa）遭開槍，滿臉是血。（圖／翻攝自@CostaGino X）

人民自由黨創黨人、同時也是前總理的卡特里亞諾（Pedro Cateriano）表示，「國家目前正面臨嚴重的犯罪活動，但我們必須嚴正譴責這起今天早上針對拉斐爾．貝朗德的槍擊事件。」

卡特里亞諾強調，這對即將再2026年4月12日舉行的總統大選來說，是一個很壞的開端。

根據秘魯國家警察總長亞里奧拉（Oscar Arriola）說法，身為中間偏右參選人的貝朗德當時剛視察完自己在卡涅特省（provincia de Cañete）的土地準備返家，途中遭騎乘機車的不明人士開槍。

警方表示，事前未接獲任何針對貝朗德的威脅或勒索通報，他在遇襲之後，自行前往最近的警局報案。秘魯國家警察已在社群媒體宣布啟動「封鎖計畫」（Plan Cerco）以釐清案情並追緝嫌犯。

2026年選舉活動才剛起步，秘魯已陸續發生多起政治暴力事件。秘魯近來治安惡化，間接導致時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）因無法有效控制犯罪，被國會以「永久道德無能」為由罷免。

11月28日，左派國會初選參選人伊帕納奎在北部城市皮烏拉遭槍手連開多槍當場身亡。伊帕納給是一名律師，原本計畫11月30日參加「為秘魯團結」（Juntos por el Perú）黨內初選，競逐未來將恢復為兩院制的國會席位。

該黨總統候選人羅伯特．桑切斯（Robert Sánchez）——曾任被罷黜前左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）內閣成員——強烈指控，伊帕納奎遭槍殺是「那些意圖延續並鞏固制度性貪腐者的手筆，他們利用黑道勢力作為壓制反對者的工具」。

