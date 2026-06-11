祕魯總統大選計票持續膠著 保守派藤森惠子微幅領先

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祕魯總統大選10日繼續進行開票作業，保守派候選人藤森惠子再度領先左翼競爭對手桑傑士(Roberto Sanchez)，但雙方差距仍非常小。

靠著來自美國和日本海外選民的大力支持，51歲的藤森惠子以651票的些微差距領先桑傑士，截至當地時間10日晚間11時(台灣時間11日中午12時)，在已完成統計的1800萬多張選票中，兩人的得票率僅相差0.001個百分點。

這場選舉是關注安全議題的右翼候選人，與極左派對手之間最新一次的較量。右翼候選人先前在一系列的拉丁美洲民調中取得領先。

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勝選者將左右秘魯與華盛頓，以及整個拉丁美洲其他眾多意識形態根深蒂固的政府之間的關係。

藤森惠子和桑傑士都希望結束秘魯多年來的政治混亂。過去10年，秘魯更換了9位總統。

許多選民曾希望這次選舉能為秘魯多年來的政治混亂畫上句點。在此之前，秘魯的多位領導人遭到監禁、罷免或彈劾。

但選舉結果凸顯了人口稠密的沿海地區與原住民聚集的南部較偏遠地區之間的深刻分歧。

藤森惠子過去曾3度競選總統，但都鎩羽而歸。

藤森惠子是已故總統藤森謙也(Alberto Fujimori)的女兒，藤森謙也因侵犯人權而被判刑入獄。

但藤森惠子現在希望藉著對右翼候選人的支持浪潮贏得選舉。這些右翼候選人靠著強硬的打擊犯罪策略，在玻利維亞、智利和厄瓜多近期的選舉中取得了勝利。

57歲的前心理學家桑傑士，是在競選後期異軍突起進入決選投票。他承諾改革礦業，並賦予原住民社群更多權利。

桑傑士已緩和了早期「激進變革」的政策，並告訴法新社，他希望與美國總統川普(Donald Trump)建立「相互尊重」的關係。

秘魯是世界上最大的銅和古柯鹼出口國之一，近年來犯罪率攀升。