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祕魯總統大選進入最後開票階段，保守派候選人 Keiko Fujimori 在海外選票挹注下，以不到千票的極微弱優勢反超左翼對手 Roberto Sanchez。目前仍有約 40 萬張爭議選票待司法審核，選情陷入高度膠著。

根據路透社（Reuters）報導，祕魯選務機關（ONPE）最新數據顯示，在已開出的 98.21% 選票中，保守派候選人 Keiko Fujimori 以 50.002% 的得票率，領先左翼對手 Roberto Sanchez 的 49.998%。雙方差距僅約 650 票，選情緊繃程度前所未見。

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儘管開票已接近尾聲，但仍有約 1.76% 的投票站、總計約 40 萬張選票因程序問題被標記，需送交司法審核，整個過程可能耗時數週。值得注意的是，這些爭議選票多數來自首都利馬（Lima）都會區，該地傳統上被視為 Keiko Fujimori 的大本營，這對她的選情可能較為有利。

隨著開票陷入拉鋸，雙方陣營的對立情緒也隨之升溫。原本在週一靠著農村選票領先的 Roberto Sanchez，在週三轉趨強硬，質疑開票過程出現「不尋常且可疑的發展」，並要求與國際觀察員會面。利馬街頭也出現抗議群眾，警方甚至動用強力水柱驅散聚集在選舉法庭（JNE）外的支持者。

這是 Keiko Fujimori 第四次角逐總統大位，她是祕魯前總統 Alberto Fujimori 之女，過去兩次大選都以不到 1% 的差距落敗。而 Roberto Sanchez 則被視為入獄前總統 Pedro Castillo 的政治繼承人，他在競選期間刻意模仿 Castillo 的裝扮。由於雙方差距極小，最終勝負仍需視司法審核結果而定。

原文出處：祕魯總統大選開票陷入膠著 Keiko Fujimori 以些微差距暫時領先

本文由AI協作，經編輯審核後發布