祕魯薩滿2026新年預言：川普重病 馬杜洛出逃

秘魯多位「薩滿」(shaman，巫師)29日聚集在一起，舉行一年一度的新年儀式，對來年做出預測，其中包括美國總統川普(Donald Trump)將罹病，以及委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的下台。

薩滿賈西亞(Juan de Dios Garcia)與其他薩滿聚集在秘魯首都利馬(Lima)南部一片海灘上時宣告：「美國應做好準備，因為川普將病重。」他們身穿色彩鮮艷的秘魯斗篷(poncho)，在沙灘上灑花。

這些薩滿舉著世界各國領導人的大海報，在海報上方交叉雙劍，焚香，還踩在其中一些海報上。

除了川普和馬杜洛以外，薩滿們還拿著俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)、中國國家主席習近平、以及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensk)的海報。

賈西亞說：「我們預見馬杜洛遭到擊敗。」他表示：「馬杜洛將逃離委內瑞拉。他不會被抓獲。」

在秘魯國內，賈西亞則預言，已故總統藤森謙也(Alberto Fujimori)的女兒藤森惠子(Keiko Fujimori)將在秘魯總統大選中獲勝，此前她已3次競選失敗。

賈西亞說：「夢想著統治秘魯的女人，我可以透過瓦丘馬(wachuma，一種古老的植物)看到，藤森惠子在2026年會成為總統。」

薩滿們還預言了俄羅斯在烏克蘭戰爭的結束。賈西亞說：「我看到衝突將會結束，他們將升起和平的旗幟。」

這項儀式在每年的12月底進行。薩滿們先前已經預測過，烏克蘭戰爭會在2023年終結。