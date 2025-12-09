祖傳規矩！婆婆堅持「集尿沖水」 她崩潰：過原始人生活

一名女網友抱怨，婆家有個令人傻眼的祖傳規矩，小號後不能沖水，必須等全家人都上完廁所才能一起沖，婆婆表示這是為了節省水費。她崩潰表示，「住著上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

婆婆規定上小號一定要全家人都上完了才可以沖水。（示意圖／pexels）

原PO日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，婆婆規定上小號一定要全家人都上完了才可以沖水，所以每次上廁所前都會招朋引伴全家人排隊去上廁所，上完才可以沖水，就連半夜起床上廁所的人不能沖水，要等到天亮後全家人都上完廁所後才可以沖掉。

原PO指出，婆婆稱此舉是為節省水費，但如此一來不只廁所裡面，整個家裡都臭氣沖天，全家人的健康受到影響，對於整個家庭的運勢也會不好。她表示，婆婆堅持這是祖傳規矩，且先生全家人都已經習慣了，讓她感到很無助，直呼「住著上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言，「誇張了，婚前都不知道嗎？跟老公討論一下搬出或離婚」、「買個尿壺吧，自己尿完倒進馬桶，讓其他人去沖水」、「為何要委屈自己，住在這種上億的豪宅」、「祖傳的規矩他們自己去遵守就好了，你沒必要跟著受苦」、「隔著螢幕都感覺聞到尿味」。

不過也有網友開玩笑表示，「住上億豪宅，看起來是沒有運勢不好的問題，況且這還是祖傳的規矩，說不定這是他們致富的關鍵。」

