「祖傳養生青草藥」假藥詐騙 婦人誤信破財更慘身心惡化

▲婦人購買的「青草藥」以無標示白色罐裝，成分不明，服用後出現身體不適。

【記者 丁倩／台北 報導】一名48歲徐姓婦人近日向外界揭露，自己疑似遭遇以「養生青草藥」為名的詐騙手法，不僅金錢受損，身心狀況也因此惡化，民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明的偏方假藥詐騙。

徐姓婦人指出，2025年6月20日上午，她在市場閒逛時，遭一名約五、六十歲的婦人主動搭訕。對方注意到她雙腳浮腫、血液循環不良，關切詢問是否有心臟方面問題。徐女士坦言自身健康不佳後，對方隨即聲稱認識一名「吳姓老闆娘」，心臟狀況「比她更嚴重」，並反覆強調該人服用某種青草藥後「完全康復、氣色大好」。該名搭訕婦人進一步要求留下聯絡方式，表示可協助詢問藥方來源。數日後，她主動來電提供一組電話，要求當事人直接聯絡這名自稱已恢復健康的老闆娘，隨後又被轉介給一名自稱「蔡董事長」的男子。

蔡男宣稱，相關青草藥為其家族祖傳三代的中藥秘方，療效顯著，「許多病情比她更嚴重的人都已痊癒」，並強調自己是與外國人做大生意的商人，「並非靠賣藥維生」，純粹出於好心分享。由於渴望改善健康狀況，徐女士未起疑心，最終購買近九萬元的青草藥。

▲受害婦人知道被騙，到派出所報案留下證據。

藥品由對方派遣司機親自送達，採「一手交錢、一手交貨」方式交易。徐女士要求開立購買收據時，卻遭對方以「好心分享、不想有稅務問題」為由拒絕。為求自保，她僅拍下司機車牌作為紀錄。

然而，藥品實際內容為多個無任何標示的白色塑膠罐，內裝膠囊均未載明成分、來源或使用說明。徐女士服用後不僅未見療效，夜間反而出現精神亢奮、難以入睡情形，白天則感到極度疲倦，嚴重影響工作。致電詢問賣方時，對方僅回應「這是適應期，過了就會好」，未提供任何醫療或科學說明。

由於購藥款項部分來自向親戚借貸，加上孩子就學支出與自身健康問題，經濟與心理壓力接踵而來，徐女士一度陷入嚴重焦慮與自責情緒，甚至出現輕生念頭，最後因顧及孩子仍需依靠她，才前往精神科就醫並接受藥物治療。

相關人士提醒，凡涉及醫療療效宣稱、卻無合法標示、無收據、無醫師處方的藥品，極可能涉及違法甚至詐騙行為。民眾如遇類似情況，應立即停止使用，並向衛生或警政單位檢舉，以免造成更大傷害。（圖片翻攝畫面）