祖先不得安寧？台東卑南朝安堂遭強震狂搖…骨灰罈「摔地破碎」

社會中心／台東報導

台東縣卑南鄉昨（24）日發生規模6.1有感地震。（圖／中央氣象署）

台東縣卑南鄉昨（24）日發生規模6.1有感地震，強烈搖晃導致境內「朝安堂」納骨塔五樓共8個骨灰罈遭震落破碎。所幸經檢視後，並未發生骨灰混合情形。卑南鄉公所殯葬所已緊急啟動應變機制，著手整理受損名冊並通知家屬，預計於今（25）日協助相關家屬前往現場，處理後續復原及安厝事宜。

卑南鄉公所殯葬所所長吳澲宏指出，地震發生後，家屬最為憂心的莫過於骨灰罈破裂後，是否會發生先人骨灰相互混合、難以辨識的狀況。經相關人員現場逐一確認，受損的8個骨灰罈皆為個別掉落，現場並未出現骨灰混雜的情形，這也是不幸中的大幸。

廣告 廣告

回顧過去防災經驗，吳澲宏表示，自先前池上918強震後，公所便已針對納骨塔櫃位進行結構強化，透過綁繩方式將櫃體牢固固定。因此，本次地震雖造成部分損害，但相較於預期可能發生的災情已大幅減輕。目前災損情形主要集中在五樓，其餘一至三樓及六樓均未發生骨灰罈掉落，僅部分樓層天花板受損。

針對此次受損事件，鄉公所已依鄉長指示擬定後續補強計畫。未來將在櫃體內加裝防護橫桿，進一步強化固定措施，以防止類似憾事再次發生，確保先人安息之所的穩固與安全。

更多三立新聞網報導

剛發生4死慘案…婦人逛誠品南西突倒地尖叫「友急借蠟燭：要幫她淨化」

存款剩39元卻買10萬頂規筆電！張文燒機滅證…警暴力破解黑盒子

真正的勇者遭出征？中捷長髮哥一張舊照被誤認蹭熱度…大批網友湧入道歉

沒錢救了更多人？張男同步訂2家商旅…因餘額不足作罷

