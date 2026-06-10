祖先還沒收到錢？台南焚化爐驚見「紙錢山」堆到結蜘蛛網 台南市府回應了

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大量囤放在焚化爐的紙錢已堆到天花板。圖／翻攝「臺南市議會直播」Youtube

民眾慎終追遠，燒給祖先的錢可能還沒收到！台南推行20年的環保政策「紙錢集中燒」，近日傳出來不及燒的情況，大量囤放在焚化爐的紙錢已堆到天花板，甚至還結了蜘蛛網，讓台南市議員林燕祝不禁質問市長黃偉哲：「有沒有夢到祖先託夢要錢？」對此，市府環保局坦言因數量過大確實有延遲，未來會評估推動宮廟自建環保爐來分散壓力。

根據林燕祝的質詢影片，安南區城西焚化爐內部待燒的紙錢堆積如山，連信眾誠心折疊的蓮花座都被壓到變形。她指出，這還只是冰山一角，戶外與另一處棚架同樣堆滿無處安放的紙錢。

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林燕祝指出，台南市去年度紙錢集中焚燒總量高達 1880 噸，其中寺廟占 59％、公私立納骨塔占 28％，皆集中在春節、清明、中元三大節日。如今配套措施跟不上，眼看中元普度又將到來，先前的紙錢卻還沒燒完，配套牛步化恐引發宗教信仰與民怨的衝突，怒轟「敬神、祭祖、好兄弟的紙錢全混在一起，成何體統？」

據了解，台南雖然擁有全台首座「淨圓滿」紙錢專用一、二號爐，但即便 24 小時不間斷連續運轉，每日最高去化量也僅有14噸。面對今年清明期間突破 350 噸的驚人堆置量，導致民眾的孝心與心意完全無法「當下」傳達。

面對議員質疑，環保局長許仁澤坦言，由於集中載運過來的紙錢數量確實太過龐大，才會出現延遲焚燒的現象。他強調，未來除了會持續加強宣導「紙錢減量」外，也計畫評估並輔導轄內各大宮廟自建環保爐，透過分散去化的方式緩解庫存壓力，在兼顧空氣品質的同時，也尊重傳統民俗信仰。



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