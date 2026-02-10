祖先顯靈？狂夢見阿公 苗栗男用手尾錢買刮刮樂中百萬
記者陳佳鈴／苗栗報導
隨著農曆新年氣氛持續，全台各地彩券行驚喜不斷。苗栗縣大湖鄉的「永福投注站」最近刮出百萬大獎，老闆透露，一名約30歲的男子表示，近期頻繁夢見剛過世不久的祖父，心中隱約覺得長輩似乎有話要交代。當他得知鄰近投注站開出百萬大獎後，興起試手氣的念頭。由於身上現金不足，他想起身邊帶著阿公留下的「手尾錢」，並在上網查閱得知買彩券具有公益性質後，決定以這份紀念金購買一張「2000萬超級紅包」。
投注站代理人張小姐轉述，該男子現場刮開後竟幸運奪下100萬元大獎。男子驚喜之餘感念祖父保佑，當場表示將捐出部分獎金，替阿公行善積德，讓這份「手尾錢」化作更大的福報。
無獨有偶，台中市西屯區「金鑽石彩券」也迎來財神降臨。代理人邱小姐分享，一名中年男子日前路過彩券行時，因看見店內飼養的店貓彷彿在對他「打招呼」，心頭一動走進店內。男子起初僅是想將先前中獎的5,000元彩券兌現，隨後順手加碼購入兩張「2000萬超級紅包」。
首張彩券幸運拿回2,000元，緊接著第二張彩券一刮開，竟是價值100萬元的驚喜大獎。男子當場直呼「不可思議」，大讚店貓真的是靈動招財。台彩表示，每逢年節刮刮樂買氣旺，各式各樣的「中獎徵兆」也成為民眾茶餘飯後的熱門話題。
