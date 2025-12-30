祖克柏再現「鈔能力」收購Manus 33歲創辦人從武漢到新加坡再闖進Meta核心

臉書母公司Meta表示，將收購中國AI代理（AI Agent）新創公司Manus，此一科技巨頭正加速推進其平台間先進AI的整合。

這樁交易金額雖未公開，但Manus的母公司Butterfly Effect此前估值已接近5億美元，《動點科技》(TechNode) 報導指出，交易金額達數十億美元，是繼WhatsApp及ScaleAI之後，Meta迄今為止的第三大收購，在科技圈投下一枚震撼彈。

十天火速敲定 締造 Meta 史上第三大併購案

《動點科技》報導，這筆交易僅歷時十多天談判便敲定，Manus創辦人肖宏將擔任Meta副總裁，而該公司將繼續獨立營運，但其核心技術將被整合進Meta旗下的Facebook、Instagram及WhatsApp等擁有數十億用戶的社交帝國。然而，在被收購之前，這間新創公司正在洽談新一輪的融資，估值達20億美元。

在此之前Meta才剛斥資143億美元投資數據標註新創Scale AI，甚至延攬該公司年僅28歲的創辦人汪滔（Alexandr Wang）加入Meta超級智慧實驗室此次再收購Manus，顯示出Meta董事長兼執行長祖克柏（Zuckerberg）對於打造「個人超級智慧」的強烈野心。

生成式AI再升級 「數位員工」8 個月狂賺30億

分析認為，Manus之所以能讓祖克柏心甘情願掏出重金，關鍵在於其強大的「執行力」，不同於聊天機器人，Manus的核心產品是「通用型AI代理」，能幫助用戶執行複雜的研究、自動化任務，比如篩選履歷、制定行程、分析股票甚至編寫程式等複雜任務。

這家新創公司的吸睛能力同樣驚人，正式上線僅8個月，12月中旬Manus宣布，年度經常性收入已突破1億美元，甚至宣稱效能已超越OpenAI的DeepResearch。

這種能直接幫企業「做事」並換取現金流的模式，正是Meta彌補AI變現弱點的最後一塊拼圖。

逃離地緣政治風暴 肖弘晉升Meta副總裁

Manus也是一場技術、資本與地緣政治三方角力下的縮影。Manus母公司為北京的蝴蝶效應科技（Butterfly Effect Technology）在美中地緣政治緊張、美國加強對中AI投資管制的情況下，肖弘果斷在今年6月將公司將總部從武漢正式遷往新加坡，甚至同步同步裁撤中國團隊、關閉中國社群帳號，以確保能獲得矽谷創投，以確保能獲得矽谷創投Benchmark的青睞與Meta的併購資格。

隨著併購案塵埃落定，1992年出生、年僅33歲的肖弘，也隨之登上人生巔峰，將加入Meta擔任副總裁。這與先前Meta招攬Scale AI執行長汪滔（Alexandr Wang）的模式如出一轍，顯示祖克柏正積極蒐羅頂尖AI人才進入決策核心。

如同Manus官方聲明，對於肖弘而言，加入Meta不僅是獲得更強大的算力支援，更是要在更大的舞台上實現「AI 不僅能對話，還能行動」的願景。

同時，這場併購也釋放了一個訊號，AI競賽的下半場，掌握「代理執行」能力的年輕創業者，將是巨頭們最渴求的獵物。





