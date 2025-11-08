祖孫三代健走14年 健康永續家在一起

健康、永續「家」在一起！台灣人壽「祖孫三代健走」8日於臺北市立動物園登場，公益大使阿Ken、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊、臺中台壽霸龍成棒隊球員、中信飛牡蠣電競戰隊選手、Passion Sisters啦啦隊，陪伴2,000名大小朋友走出健康。「祖孫三代健走」每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代暖心回憶，14年來足跡遍及全臺，累計已走出約44萬公里，相當繞臺灣約396圈。

「祖孫三代健走」連續三年在動物園與全民健康同行，臺北市政府張溫德副市長表示，人類與動物在地球上也是「We are family」，要互相守護和平共處，肯定台灣人壽透過健走倡議生態教育、累積全民健康資產。台灣人壽許舒博董事長表示，台灣人壽與母公司中信金控長期投入公益、推廣跨世代健康自主管理，期盼透過祖孫三代健走的家庭團聚日，讓健康、生態永續成為「家」在一起的力量。健走亦結合生態守護啟動儀式，台灣人壽許舒博董事長、莊中慶總經理與張溫德副市長、臺北市立動物園朱孝芬園長手舉中信金控認養保育的穿山甲、黑面琵鷺和陸蟹圖牌，象徵官企力挺生態永續、健康共好的決心。

廣告 廣告

今年健走吹永續風，特別行經極度瀕危物種「斑哥羚羊區」，目前動物園僅存5隻雌性斑哥羚羊，面臨「斷香火」危機，姐妹園美國休士頓動物園11月送來一隻雄性斑哥羚羊，肩負延續生物多樣性的重責大任，期望有更多民眾關注珍稀物種。公益大使阿Ken身兼健走活動主持人，看到許多民眾攜家帶眷參與，大讚祖孫三代健走非常有意義，還一度「導演魂」爆發，指導民眾如何拍照取景，直呼下次想揪爸爸媽媽一起來動物園健走。中國信託集團吉祥物台灣阿龍、小翔、Thunder和小火子每年陪伴祖孫三代共度健走家庭團聚日，與阿Ken一搭一唱展現超萌活力，逗樂全場。

今年健走有150位公益夥伴同行，活動也設置六大知識關卡，台灣人壽「防詐特攻隊」攜手中國信託銀行、臺北市文山一分局共同宣導反詐；台灣人壽「健康樂活管家」平臺提供失智衛教、聽力檢測，寓教於樂讓民眾了解「聽力健康」與「失智」的關聯性；中國信託產險分享車險保障資訊，讓開車安全安心上路；中國信託反毒教育基金會仿真毒品氣味體驗，傳授民眾識毒反毒、遠離毒害。