祖孫在家「遭7比特撕碎」 她目睹血屍崩潰

美國田納西州塔拉荷馬市（Tullahoma）近日發生一起駭人的意外，一名50歲男子詹姆斯·亞歷山大·史密斯（James Alexander Smith）與僅3個月大的孫女3日在住處內遭到家裡飼養的7隻比特犬猛烈攻擊。

根據外媒的報導，警方接獲報案趕往現場時，史密斯已無生命跡象，而女嬰仍在犬群包圍中不停遭受撕咬，情況危急。為了接近受傷的嬰兒、阻止攻擊，員警不得不當場射殺所有比特犬。儘管女嬰被迅速送醫搶救，仍因重傷不治。

第14司法區檢察長克雷格·諾思柯特（Craig Northcott）指出，此案極為殘忍，執法人員目睹的畫面更令人難以承受。他呼籲外界為死者家屬與第一線救援人員祈禱，幫助他們度過心理創傷。調查單位目前也在釐清這對祖孫是否死於犬隻攻擊，或是否在遭襲前已出現其他狀況。

鄰居布萊恩·柯比（Brian Kirby）表示，他下班返家時看見女嬰的母親在道路中央失聲大叫，隨後警方迅速抵達。他透露，這群比特犬就在一週前咬死了他的愛貓，也曾攻擊附近其他動物，「只是沒想到牠們竟然會對人動手。」

另一名住戶麗貝卡·亞當斯（Rebecca Adams）也回憶，案發當下她聽到女嬰母親絕望呼喊「我的孩子」。她說這些比特犬平日常趁機跑出院子，會追逐鄰里飼養的寵物，「牠們對動物的攻擊性完全看得出來，但沒料到會針對小孩。」

塔拉荷馬動物管制中心目前已收容仍存活的比特犬，相關單位正審查它們可能涉及的攻擊紀錄，也調查此案是否與兒童保護機構的疏失有關。家屬則在募資平台GoFundMe上透露，涉案住宅因為居住環境堪憂，事後已被官方判定為不適宜居住。

