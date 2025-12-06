祖孫在家「遭7隻比特犬咬死」 媽媽目睹尖叫：我的寶寶！

美國發生比特犬咬死飼主的悲劇。（示意圖／Pexels）

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國田納西州塔拉荷馬市（Tullahoma）近日發生一起駭人聽聞的家庭悲劇，一名50歲祖父與3個月大的孫女，疑似在家中遭家中飼養的7隻比特犬撕咬致死。當地檢察官指出，員警抵達現場後，發現幾隻比特犬正在撕咬嬰兒，案發當下員警為了制止攻擊，被迫擊斃所有犬隻。

檢方指出，死者為詹姆斯亞歷山大史密斯（James Alexander Smith），警方於本週三下午接獲通報後趕抵其位於華倫街（Warren Street）的住家，當時詹姆斯已明顯無生命跡象，而孫女則仍遭犬隻攻擊，最終搶救不治。

第十四司法區檢察官諾斯考特（Craig Northcott）表示，現場情況極為慘烈，對第一線執法人員造成重大心理衝擊，呼籲外界為受害家庭與急難救援人員祈禱。他同時指出，目前仍在釐清兩人是否早在犬隻攻擊前就已死亡，案件仍在進一步調查中。

鄰居布萊恩柯比（Brian Kirby）受訪時表示，這批比特犬在社區早有惡名，僅在一週前就曾咬死他所飼養的貓。他憶述案發當時剛從工作返家，便見一名女子情緒崩潰地在街上尖叫，隨後衝回屋內。柯比坦言，他過去曾見這些狗攻擊其他動物，但從未想過竟會對人下手。「我不認為他們會想到這樣的事會發生，」他說，「我相信這不是故意的。只是人們養了動物，應該更妥善地繫好牽繩。這次的悲劇，他們一定比任何人都更痛心。」

另一名住在街對面的鄰居麗貝卡亞當斯（Rebecca Adams）指出，案發後她聽到女屋主悲痛地哭喊「我的寶寶」，整個社區籠罩在震驚與悲痛中。她透露，這些比特犬時常從圍欄中逃脫，在街上追逐其他動物，包括貓與狗，但沒想到竟會釀成如此慘劇。塔拉荷馬動物控制部門目前已將仍存活的犬隻帶回收容。

