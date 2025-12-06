祖孫被自家「7隻比特犬」咬死！鄰居怒控1事

國際中心／張予柔報導



美國田納西州塔拉荷馬市3日發生一起令人震驚的悲劇，一名50歲祖父史密斯（James Alexander Smith）與3個月大的孫女在家中遭自家飼養的七隻比特犬攻擊，造成兩人死亡。警方抵達現場時，史密斯已經不幸喪命，女嬰仍在被犬隻撕咬，最後警方不得不射殺犬隻才能接近全身是血的嬰兒，最終她仍因傷勢過重不治。





祖孫被自家「7隻比特犬」撕咬致死！警破門驚見嬰兒全身血…他控：平時就有攻擊性

比特犬攻擊了史密斯和他的孫女，警方抵達現場時嬰兒全身是血。（圖／翻攝自Ｘ、示意圖／翻攝自Unsplash）

根據《紐約郵報》報導，第14司法區檢察長諾思柯特表示，這起事件極為殘忍且棘手，呼籲民眾為受害家屬及目睹慘況的第一線人員祈禱，幫助他們度過創傷。當局目前正在調查祖孫二人究竟是死於犬隻攻擊，還是在遭受攻擊前已經死亡。動物管制單位也已接管倖存犬隻，審查其攻擊紀錄並調查是否涉及兒童保護服務的疏失。

鄰居表示，自己的貓不久前才被其中一隻比特犬咬死。（圖／翻攝自Ｘ）

鄰居柯比表示，這群比特犬平時就具有攻擊性，曾多次襲擊其他寵物，一周前他的貓就被其中一隻比特犬咬死，而另一名鄰居亞當斯回憶案發經過，聽見嬰兒母親驚恐尖叫，淒厲喊著「我的寶貝」，並表示犬隻經常跑出院子追逐其他動物，但沒想到牠們會這樣對小孩。事件發生後，死者家屬在GoFundMe平台透露，因住宅狀況惡劣，事發房屋已被宣告不適合居住。





